Igor Bogdanoff stirbt 6 Tage nach seinem Bruder

Nach Informationen von «Le Monde» wurden die beiden Bogdanoff-Brüder am 15. Dezember wegen einer Corona-Infektion in die Intensivstation des Krankenhaus Georges-Pompidou in Paris eingeliefert. Nachdem Grichka Bogdanoff vergangenen Dienstag verschied, starb nun auch sein Zwillingsbruder Igor im Alter von 72 Jahren im Beisein seiner Familie, wie sein Agent gegenüber AFP bekannt gab.

Die beiden Brüder moderierten seit 1979 diverse Shows im französischen Fernsehen. Ebenso waren die beiden als Autoren tätig. Im vergangenen Jahr nahmen Grichka und sein Bruder Igor an der französischen Version von «The Masked Singer» teil, wo sie in der zweiten Sendung ausschieden.

Igor Bogdanoff hinterlässt sechs Kinder. Laut einer der Zwillinge nahestehenden Quelle waren beide nicht geimpft. Wie «LCI» schreibt, erklärte der ehemalige Bildungsminister, dass sich die beiden für fit genug hielten, um einen allfälligen Kampf gegen die Krankheit zu gewinnen. Sie hätten den Impfstoff für gefährlicher gehalten, als das Virus selbst.

(L'essentiel/roa)