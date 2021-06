Die Wendlers feiern «Hochzeitstag zu dritt»

Verliebt wie am ersten Tag zeigen sich die Wendlers derzeit auf Lauras Instagram-Profil. Vor genau einem Jahr, am 19. Juni 2020, feierten Michael und die 20-Jährige Hochzeit. Im Standesamt in Florida schlossen die beiden damals den Bund fürs Leben. «Wir haben geheiratet», verkündete der Schlagersänger auf seinen Social-Media-Kanälen.

Nun feiert das Paar seinen ersten Hochzeitstag – ebenfalls mit einer öffentlichen Liebesbekundung. «Ich liebe dich für immer. Erster Hochzeitstag und zu dritt», schrieb Laura unter zwei Fotos von sich mit Michael, auf denen sie sich küssend und lächelnd zeigen. Doch warum zu dritt? Damit dürfte die Influencerin auf ihren neuen Welpen Tiger anspielen, der ebenfalls auf den Bildern zu sehen ist.

«Held», «Traummann» und «Partner in Crime»

Doch damit nicht genug: Laura postet auch noch eine Video-Collage, die Schnappschüsse des Paares aus dem vergangenen Jahr zeigen. «Ewig dein. Ewig mein. Ewig uns», schreibt sie dazu. Und weiter: «Ich liebe dich so sehr. Jeder Tag mit dir ist so unbeschreiblich schön und ich liebe es, deine Frau zu sein.» Zudem nennt sie den 48-Jährigen in dem Post ihren «Held», «Traummann» und «Partner in Crime».

Immer wieder Krisengerüchte

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über ein Liebes-Aus der Wendlers gemunkelt. Nicht nur, weil sich Laura seit Februar nicht mehr auf ihrem Instagram-Kanal gemeldet oder gepostet hat. Auch die ständigen Verschwörungstheorien von Michael gaben Anlass für reichlich Spekulationen über das Privatleben des Paares. Anfang des Jahres wurde außerdem das Instagram-Profil des Musikers aufgrund mehrerer Skandal-Aussagen gesperrt.

Seit Oktober 2018 sind Laura und Michael ein Paar. Der Altersunterschied von 28 Jahren sorgte immer wieder für Diskussionen und Anfeindungen, doch die beiden trotzten den Kommentaren und gaben im Frühjahr 2020 ihre Verlobung bekannt.

