Es ist ein Anruf, vor dem sich alle Eltern fürchten: Der Schauspieler Til Schweiger (57) erhielt vor knapp drei Wochen um halb acht Uhr morgens einen Anruf von seiner Tochter Luna Schweiger (24), nachdem sie einen schweren Autounfall hatte. Sie saß auf dem Beifahrersitz, als ein Mercedes in Berlin gegen einen Laternenmast knallte. Nach dem Unfall rief Luna verständlicherweise direkt ihren Papa an.

«Für mich war es ein mega Schreck, als mich meine Tochter morgens um halb acht anrief», sagt Til Schweiger jetzt in einem Interview mit «Gala». Er betont: «Um diese Uhrzeit ist Luna normalerweise noch unterwegs oder bereits am Schlafen.» Weiter gesteht der 57-Jährige, dass er wegen des unerwarteten Anrufs «Schnappatmung» bekommen habe.

Gab’s Ärger für Luna?

Der genaue Hergang des Unfalls ist bisher noch unbekannt. Der deutsche Schauspieler versichert allerdings, dass es für seine Tochter keinen Ärger gegeben hat. «Was soll ich da schimpfen? Luna hat nichts falsch gemacht», so Til. Stattdessen habe er seiner Tochter umgehend ein Erholungsprogramm in seiner Finca in Mallorca verordnet.

Der Unfall ereignete sich Ende Juli an einem Samstagmorgen um 07:15 Uhr. Luna war gemeinsam mit dem Rapper Jamule (24) auf dem Rückweg von einer Berliner Bar, als der Wagen plötzlich von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast knallte. Der Fahrer des Mercedes, Moe S., hat sich kurze Zeit später der Polizei gestellt und die alleinige Verantwortung für den Unfall auf sich genommen. Luna und Jamule ergriffen die Flucht. Verletzt wurde niemand.

(L'essentiel/Lara Hofer)