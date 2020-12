Aufstieg und Fall eines Schlagerstars

Eigentlich hatte das Jahr 2020 für Michael Wendler (48) und seine blutjunge Freundin Laura (20) ganz gut begonnen: Erst drehte RTL eine Doku-Soap mit ihnen, dann machte auch noch das beliebte Männermagazin «Playboy» Laura ein lukratives Angebot. Oliver Pocher kurbelte mit seinen bösen Parodie-Videos ebenfalls die Karriere der beiden an.

Wir erinnern uns an das großartige «Beeebiii isch liebe disch»-Video, in der Laura ihrem «Schatziii» einen Pick-Up-Truck schenkt. Oder an das Falco-Cover, in der Pocher Zeilen wie «Du musst ins Bett gehen, morgen ist Schule, verstehst du nicht? Und wo sind deine Klamotten? Du hast sie verloren, als du dich im Playboy zeigen musstest» singt.

«Let's Dance», eine Hochzeit und ein lukratives Angebot von RTL

Der Wendler und seine Freundin können sich schon bald vor lauter Werbedeals und TV-Angeboten kaum noch retten. Sogar bei «Let's Dance» darf Laura mitmachen. Die 20-Jährige wird zur Influencerin. Als dann endlich die Scheidung mit Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg durch ist, nutzen der Schlagerstar und seine Angebetete die Gelegenheit und verloben sich, kurze Zeit später wird heimlich in Florida geheiratet.

Eine zweite Hochzeit mit dem Kamerateam von RTL ist in Planung. Wendler wird zudem als Juror für «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen. Mit diesem Geld will er endlich seine Schulden in Höhe von 1,2 Millionen Euro loswerden.

So zerstörte der Wendler seine und Lauras Karriere

Und dann kam Corona. Wendler kommt mit der Pandemie und den Maßnahmen der deutschen Regierung nicht klar. Er flüchtet noch während der «DSDS»-Dreharbeiten mit Laura in die USA – ohne Absprache mit RTL. Anstatt sich dafür zu entschuldigen, gibt er urplötzlich seinen Ausstieg aus der TV-Show bekannt, outet sich als Corona-Leugner und verbreitet abstruse Verschwörungstheorien auf Instagram.

Schwupps ist die Karriere von Wendler vorbei! Es geht Schlag auf Schlag: RTL löst jegliche Verträge mit dem Paar auf, zahlreiche Werbepartner, darunter «Kaufland», distanzieren sich. Weil Laura nicht Stellung dazu beziehen will und lieber «neutral wie die Schweiz» bleiben will, bekommt auch sie keine neuen Werbeaufträge mehr.

Schließlich will auch Wendlers langjähriger Manager Krampe nicht mehr mit Wendler und Laura zusammenarbeiten. Das Paar versucht trotzdem weiterhin für Aufsehen zu sorgen – zuletzt mit einem Luxus-Adventkalender, in der Laura sündhaft teuere (Fake?)-Geschenke von Louis Vuitton und Rolex findet. Doch es nützt alles nicht. Neue Werbepartner gibt es nicht, die Fans verabschieden sich auch, am Ende bleiben die Schulden. Ein Gläubiger stand bereits vor der Tür. Falls Wendler im Juli 2021 nicht vor Gericht erscheint, droht ihm eine Haftstrafe.

(L'essentiel/red)