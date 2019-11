Was guckst du da, Charles?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Bild geht zur Zeit viral: Prinz Charles wird während seines Besuchs im Takanhanga Marae in Kaikoura an der Ostküste Neuseelands von einem Maori-Krieger begrüsst. Bei der sogenannten Wero-Zeremonie legt der Krieger einen Pfeil auf den Boden, den der Gast aufheben muss, um zu zeigen, dass er in Frieden kommt.

Auf einer der Aufnahmen ist der (halb)nackte Krieger von hinten zu sehen, während sich der Blick des britischen Thronfolgers an den Schritt des Gastgebers verliert.

Bei seinem sechstägigen Besuch in Neuseeland gab es für Prinz Charles und seine Frau Camilla gleich mehrere Willkommenszeremonien. Das Paar wurde zunächst mit dem Hongi begrüsst, bei dem sich die Nasen beider Beteiligten berühren. Zudem boten die Maori-Ureinwohner einen rituellen Haka-Tanz dar.

(L'essentiel/kle)