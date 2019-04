Die Modewelt trauert um das brasilianische Männer-Model Tales Soares. Der 26-Jährige war am Samstag während der Fashion Week in São Paulo plötzlich zusammengebrochen. Er wurde noch auf dem Laufsteg von Sanitätern versorgt, im Krankenhaus wurde er aber dann für tot erklärt.

«Wir sprechen Tales' Familie unsere aufrichtige Anteilnahme aus», erklärten die Veranstalter der São Paulo Fashion Week (SPFW). Das Modelabel Ocksa, für das Tales engagiert worden war, schreibt auf Instagram es sei «schockiert» über den Tod des 26-Jährigen.

«Ein liebevoller und lustiger Junge»

Viele seiner Kollegen zeigten sich am Sonntag mit Schildern, auf denen das Wort «Luto» (übersetzt Trauer) zu lesen ist. Bruno Piazzi von der Modelagentur Base MGT, bei der Tales unter Vertrag stand, verabschiedete sich auf Instagram «mit Tränen in den Augen von meinem platinblonden Engel». «Du warst ein organisierter, liebevoller, lustiger und motivierter Junge. Ich erinnere mich an unsere langen Gesprächen bis in frühen Morgenstunden, immer voller Lacher.»

Faelo Ribeiro, Besitzer der Agentur All Models, bei der Tales vorher angestellt war, erzählte dem brasilianischen Portal «Universa», dass er vor wenigen Tagen noch eine Nachricht von Tales Soares erhalten hatte. Das Model lud Ribeiro zur Modeschau in São Paulo ein. «Er meinte, dass er dieses Jahr seinen Durchbruch schaffen würde». Die beiden seien sehr eng befreundet gewesen, so Ribeiro. «Er sagte zu mir, dass er mich bei ihm spürte, wenn er auf dem Laufsteg lief. Er starb, als er tat, was er liebte.»

Den ganzen Tag nichts gegessen?

Die brasilianische Zeitung «Folha de São Paulo» hatte zunächst über die Todesursache spekuliert und geschrieben, dass Soares womöglich vor dem Auftritt länger nichts gegessen hatte, da es im Backstage kein vegetarisches Essen gab.

Model-Kollege Yollanda Maakeo dementierte diese Version: «Ich bin ebenfalls Vegetarier. Ich war mit ihm hinter der Bühne und wir haben gemeinsam gegessen. Wir haben praktisch einen ganzen Karottenkuchen gegessen», sagte er zu «Universa».

Der letzte Instagram-Eintrag des Models.

(L'essentiel/kle)