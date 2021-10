«Ohne Impfung wäre ich in einer anderen Situation»

Die Fans sorgen sich um sie: Patricia Kelly liegt auf einer Covid-Station in Düsseldorf. Dort wurde sie am Wochenende eingeliefert, wie die deutsche Zeitung «Bild» schreibt. Der Grund: Corona mit schwerem Verlauf. Dabei hatte die 51-jährige Sängerin bereits Covid-19 und wurde danach geimpft. Es handelt sich bei ihr also um einen Impfdurchbruch.

Nun hat sich Patricia Kelly via Instagram aus dem Krankenhaus gemeldet. Sie bedankt sich bei allen für die Unterstützung. «Ich bin drei Tage durch die Hölle gegangen», schreibt sie. «Ich fühle mich etwas besser, leide aber noch unter starkem Husten und damit verbundenen heftigen Schmerzen.»

Sie sei «unendlich dankbar», dass sie sich habe impfen lassen. «Denn sonst wäre ich heute vielleicht in einer ganz anderen Situation», meint die Sängerin. Die Ärzte seien positiv, dass sie sich wieder vollständig erhole. Und dafür werde sie alles tun.

Zuerst müsse sie sich in den kommenden Wochen schonen. «Ich möchte als Mutter für meine Kinder, für meinen Mann und meine Familie da sein.» Die Gesundheit stehe über allem und sie werde nichts riskieren.

Ihre nächsten Auftritte wurden abgesagt: Am Samstag wird sie nicht in der ARD-Show «Schlagerboom» von Florian Silbereisen auftreten. Und das Konzert in Hannover vom 25. Oktober ist ebenfalls verschoben. Sie werde auch alle weiteren Termine auf Eis legen und die Tour ruhen lassen.

(L'essentiel/chk)