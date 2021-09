Michelle Hunziker trennt sich von blonder Mähne

Scheinbar makellose Haut, strahlendes Lächeln, lange, glänzende Haare – so kennen wir Michelle Hunziker. Jetzt hat die Schweizer Moderatorin nach mehr als 25 Jahren offenbar genug von letzterem Markenzeichen.

Wenn bisher lediglich ein paar Stirnfransen als Veränderung drin lagen bleiben pünktlich zum Herbstbeginn mehr Haare im Salon zurück. Auf Instagram zeigt sich Michelle Hunziker überraschend mit einem coolen, schulterlangen Bob.

«Große Revolutionen werden im Stillen gemacht», schreibt die 44-Jährige auf italienisch in der Caption. Ganz leicht fiel ihr die Entscheidung offensichtlich nicht: Auf Insta legt die Moderatorin neben dem Ergebnis selbst auch offen, dass es zwei Gläser Wein brauchte, um den Schnitt zu «überstehen».

Dabei ist sie mit ihrem neuen Look nicht allein. Neben dem Bobcat Schnitt, der gerade für viel Aufsehen sorgt, und zuletzt von Billie Eilish den Ritterschlag zum Trendschnitt erhielt …

… findet auch der klassische Long Bob à la Michelle jede Menge Fans. Jüngste Vertreterinnen: Camila Cabello und Chrissy Teigen.

Die Frauen beweisen es schon eindrücklich, aber es sei trotzdem nochmals angemerkt: der Bob Schnitt steht (genau wie sein fransiger Verwandter) so ziemlich jeder Gesichtsform und verhindert zusätzlich, dass die Mähne in wenigen Wochen wieder ständig im Schal stecken bleibt. Also, für den Fall, dass es auch dich in den Fingern kribbelt, endlich mal wieder deinen Friseur anzurufen: nur Mut!

