Hier gibt Prinzessin Eugenie das Jawort

Heute Vormittag mischen sich internationale Promis unter die Mitglieder der britischen Königsfamilie. Grund: Prinzessin Eugenie, Enkelin von Königin Elizabeth, und ihr Verlobter Jack Brooksbank feiern in der St. George's Chapel im Windsor Castle Vermählung.

Petrus scheint es nicht gut mit dem royalen Brautpaar zu meinen: Zwar strahlte erst noch die Sonne, doch die gut behüteten Damen haben aufgrund des Sturms in Windsor ordentlich zu kämpfen. Neben dem Wind wird es laut Wetterbericht heute noch zu starken Regenfällen kommen. Bleibt zu hoffen, dass die Hochzeitsgesellschaft dann schon hinter den Mauern des Schlosses feiert.

Schulterfrei wie Meghan Markle

Mit Spannung wurde die Braut erwartet – und natürlich ihr Hochzeitskleid. Das Geheimnis wurde gegen zwölf Uhr mittags gelüftet: Eugenie erschien mit ihrem Vater Andrew (58) vor der Kapelle. Genau wie Herzogin Meghan (37) bei ihrer Vermählung im Mai trug sie ein schulterfreies Kleid. Im Unterschied zu ihr entschied sich Eugenie aber für eine rund vier Meter lange Schleppe und gegen einen Schleier.

Rasch in die Kirche gehuscht – wohl um die Aufmerksamkeit nicht zu sehr auf sich zu ziehen – sind davor Prinz William (36) mit Gattin Kate (36) sowie Prinz Harry (33) mit seiner frisch angetrauten Frau Meghan (37):

#RoyalWedding: Cheers from the crowd in Windsor as Prince Harry and Meghan Markle arrive for Princess Eugenie and Jack Brooksbank's wedding Watch live: https://t.co/PO90j11H7C pic.twitter.com/yuTBbvfF86— ITV News (@itvnews) 12. Oktober 2018

Die illustre Gästeliste

Gut 1200 Gäste aus dem Volk, beispielsweise von Wohltätigkeitsorganisationen, sind zur Hochzeit eingeladen. In der Kapelle selbst nehmen ungefähr 800 Personen Platz. Darunter Eugenies und Jacks Familien sowie Superstars, unter anderem Schauspielerin Demi Moore (55) Sängerin Ellie Goulding (31), Sänger James Blunt (44) und Topmodel Cara Delevingne (26). Musiker Robbie Williams (44) ist ebenfalls unter den Gästen – er ist mit seiner Schwiegermutter Gwen und Ehefrau Ayda (39) da.

Besonders süß: Die fünfjährige Tochter von Robbie, Theodora Rose, sowie Prinzessin Charlotte (3), Savannah (7) und Isla (6) Philips, Mia Tindall (4, allesamt Urenkelinnen der Queen) sowie Maud Windsor (5, Patenkind der Braut) fungieren als Blumenkinder.

Charlottes Bruder Prinz George (5) und Louis de Givenchy (6) übernehmen die Rolle der Page Boys, die bei einer Hochzeit in Großbritannien nicht fehlen dürfen.

Bereits vorab teilte der Buckingham-Palast mit, dass Lady Louise Windsor (14) und ihr Bruder James (10), Viscount Severn, «besondere Gäste» sind. Genaueres ist bislang nicht bekannt.

«Shoot to kill»-Befehl

Die Sicherheitsvorkehrungen für die zweite Royal-Hochzeit des Jahres sind aufwendig: Wie bei Prinz Harry und Herzogin Meghan ist das Polizeiaufgebot massiv. Es gibt sogar einen Schießbefehl bei Gefährdung der royalen Familie oder der Gäste – einen «Shoot to kill»-Befehl –, wie britische Medien unisono berichten.

Nicht einmal bei der Trauung von William und Kate in London hat es diesen Befehl gegeben. Doch nach diversen Anschlägen in Großbritannien in der jüngsten Vergangenheit herrscht weiterhin die zweithöchste Terrorwarnstufe.

(L'essentiel/kao/kfi)