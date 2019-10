Dekadenz und Starauflauf an Bieber-​​Hochzeitsfeier

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Standesamt waren sie schon vor einem Jahr, jetzt wurde mit Familie und Freunden gefeiert. Und wie! Justin (25) und Hailey Bieber (22) ließen es am Montag in einem Luxushotel in South Carolina mit rund 150 Gästen und viel Champagner krachen.

Auch wenn die Hochzeit streng abgeschirmt von der Öffentlichkeit stattfand, ließen es sich die Gäste nicht nehmen, einige Schnappschüsse und Videos auf Social Media zu verbreiten. Wir haben das Material gesammelt und kennen die Details der rauschenden Sause.

1. Die Gäste

154 Gäste sollen laut «The Mirror» mitgefeiert haben, darunter die Star-Influencerinnen Hailey-BFFs Kendall (23) und Kylie Jenner (22), die Sänger Usher (40) und Ed Sheeran (28) sowie Schauspieler und Rapper Jaden Smith (21). Ebenfalls dabei waren enge Weggefährte des Paares: Justins langjähriger Manager Scooter Braun (38) oder sein Pfarrer-Freund Carl Lentz (40).

2. Das Brautkleid

Noch ist unklar, in welchem Kleid Hailey Ja gesagt hat. Fest steht aber: Das Topmodel trug während der Feier mehrere Outfits, wie Fotos zeigen. Schon zum Vor-Hochzeitsdinner am Sonntagabend kam Hailey im Mini-Brautkleid in Ivory von Designerin Vivienne Westwood.

Dazu trug sie Jimmy-Choo-Heels mit Schleifchen an den Fersen. Auf Bildern der Trauung ist sie im Schleier zu sehen, an der Hochzeitsparty trägt sie außerdem eine Lederjacke mit «Ehefrau»-Schriftzug am Rücken.

3. Das Bräutigam-Geschenk

Das wohl teuerste Geschenk macht sich Justin gleich selbst: Kurz vor der Trauung präsentiert er auf Instagram seine neue Audemars Piguet am Handgelenk und schreibt dazu stolz: «Ich habe mir selbst ein kleines Hochzeitsgeschenk gemacht.» Die Schweizer Luxusuhr dürfte rund 50.000 Euro gekostet haben.

4. Das Drumherum

Die Hochzeitsgäste dürften nach der Feier alle im selben Pyjama genächtigt haben: Das Brautpaar verteilte weiße T-Shirts mit «The Biebers»-Aufdruck und dem Hochzeitsdatum. Dazu gabs – ebenfalls mit speziellem Aufdruck – Mineralwasser für den Kater danach.

In weit spektakulärer Aufmachung präsentierte sich der Alkohol. An einer Bieber-Hochzeit gibts nämlich nicht einfach Champagner – es müssen schon mit Diamanten besetzte Moët-&-Chandon-Flaschen sein. Wie viele davon geköpft wurden, ist nicht klar. So oder so dürften sie aber ein Vermögen gekostet haben.

5. Die Party

Schon bei der Willkommensparty am Sonntag wurde bis früh gefeiert, heißt es. Mit Booten gings nach dem Essen zum Bowling-Raum des Hotels, wie ein Insider gegenüber «E! News» verrät. «Die Nacht wurde ziemlich kurz.» Wie spät es bei Biebers am eigentlichen Fest wurde, ist nicht bekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt dürften die letzten Gäste in South Carolina noch nicht den Weg ins Bett gefunden haben – sie sind sechs Stunden hinter unserer Zeit.

(L'essentiel/kfi)