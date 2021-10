Lothar-​​Ex Liliana Matthäus (33) ist schwanger

Erst im September machte Liliana Matthäus ihre Beziehung mit ihrem neuen Freund öffentlich. Jetzt folgt die nächste freudige Nachricht: Das Model wird zum ersten Mal Mutter. Das verriet die 33-Jährige gegenüber «Bunte». Auch das Geschlecht des Babys enthüllte sie: Sie bekommt ein Mädchen. «Ich saß gerade beim Friseur, als ich die SMS von meinem Arzt bekam: By the way, it’s a girl», erzählte sie stolz im Gespräch mit dem Magazin.

«Ich wollte nicht erst mit 40 Mutter werden»

Es war ein «absolutes Wunschbaby» betont Liliana: «Ich wollte nicht erst mit 40 Mutter werden. Und ich hatte immer diese Angst, dass ich den Sprung ins Familienleben verpassen könnte. Aber jetzt bin ich im fünften Monat und habe endlich einen Mann an der Seite, der mit mir an dem gleichen Punkt steht wie ich.»

Liliana und ihr Freund kennen sich seit drei Jahren. Die beiden lernten sich auf Ibiza kennen. Er ist ein 42-jähriger Tech-Unternehmer aus Amerika. «Auf einmal hat er beim Dinner gesagt, er will Kinder mit mir. Dann haben wir gesagt: Ja, wir versuchen es miteinander!», plauderte sie im Interview aus. Liliana war zuvor drei Jahre mit dem ehemaligen Fußballer Lothar Matthäus verheiratet. Die beiden ließen sich im Februar 2011 scheiden.

(L'essentiel/red)