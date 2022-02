Nontschew wurde im engsten Kreis beigesetzt

Endlich konnten Familie und Freunde von Mirco Nontschew Abschied nehmen. Der deutsche Comedian, der am 3. Dezember überraschend im Alter von 52 Jahren verstorben ist, hat im Januar seine letzte Ruhe gefunden. Das teilte sein Manager, Bertram Riedel, gegenüber RTL mit. Die Beisetzung habe im engsten Kreis der Familie stattgefunden. Weitere Details um die Beerdigung nennt sein Manager allerdings nicht.

Auf die Verabschiedung mussten Mircos Angehörige lange warten. Obwohl Riedel der «Bild» zwei Wochen nach dem Tod seines Klienten mitteilte, dass Mirco in Folge eines «natürlichen Todes» gestorben sei, hatte die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingeleitet. Man wollte das Ergebnis des toxikologischen Gutachtens, das bis zu sechs Wochen dauern kann, abwarten. Dies, um etwaige Vergiftungen ausschließen zu können.

Untersuchungen scheinen abgeschlossen

Da Mirco nun endlich seine letzte Ruhestätte gefunden hat, dürften die Rechtsmediziner die Leiche von Nontschew für die Beerdigung freigegeben und somit die Untersuchungen rund um seinen Tod abgeschlossen haben.

Die letzten Wochen waren für die Familie des beliebten Fernsehstars alles andere als leicht. «Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirko Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann», teilte der Manager in einem früheren Statement mit.

(L'essentiel/Katrin Ofner)