Pietro wünscht Sarah zur Hochzeit «nur das Beste»

«Mr. & Mrs. Engels» schrieb Sarah Lombardi zu ihren Hochzeitsbildern auf Instagram. Die Sängerin hat ihrem Verlobten Julian Büscher (28) das Jawort gegeben und teilte die freudige Nachricht am Sonntag ihren Fans auf der Social-Media-Plattform mit. Ebenso, dass sie künftig wieder ihren Geburtsnamen Engels tragen wird.

In kürzester Zeit erreichte das frisch verheiratete Paar via Instagram zahlreiche Glückwünsche. Unter den Gratulanten: Pietro Lombardi. Der Sänger postete ein Hochzeitsbild seiner Ex-Frau und Julian in seine Story. Dazu schrieb der 28-Jährige: «Ich wünsche euch nur das Beste auf eurem gemeinsamen Weg. Ihr seid ein tolles Paar. Haltet immer fest an eurer Liebe».

Fünf Jahre waren Sarah und Pietro ein Paar, drei davon verheiratet. Nach einer schlimmen Trennung verstehen sich die beiden mittlerweile wieder blendend. Auch ihrem gemeinsamen Sohn Alessio (5) zuliebe.

Sylvie Meis und Frauke Ludowig gratulieren

Nicht nur die Fans freuen sich mit der Sängerin und dem deutschen Fußballer. Auch zahlreiche Promis – darunter Luca Hännis (26) Freundin Christina Luft (31), Cathy Hummels (33), Motsi Mabuse (40) und Ross Anthony (46) – kommentierten unter dem Hochzeitsposting. «Wow!!! Herzlichen Glückwunsch», schrieb etwa RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (57). Model Fiona Erdmann (32) schloss sich der Gratulation an: «Auf ganz viele wundervolle Jahre miteinander». Sylvie Meis (43) wünsche den beiden «alles Glück der Erde».

(L'essentiel/Katrin Ofner)