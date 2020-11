Sarah Lombardi präsentiert ihren Verlobungsring

Seit er mit Sarah Lombardi (28) zusammen ist – und das ist er erst seit ein paar Monaten –, ist er selbst ein kleiner Instagram-Star. Am Samstag versorgte Julian Büscher (27) seine inzwischen knapp 97.000 Follower mit neuem, äußerst kitschigem Bildmaterial aus den gemeinsamen Malediven-Ferien. Und präsentierte dabei auch ein kleines großes Detail: den Verlobungsklunker an Sarahs Finger.

«Ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen», schrieb Julian zur Bildstrecke, garnierte seine Caption zusätzlich mit einem Ring-Emoji und rundete den Post mit einem großen Liebesschwur ab: «Ich liebe dich für immer.»

Gratulation von Ex Pietro Lombardi

Am Freitag hatte Sängerin Sarah Lombardi erstmals bestätigt, was schon länger gemunkelt wurde. Auf die Fan-Frage «Seid ihr verlobt?» antwortete sie in ihrer Insta-Story klar und deutlich: «Ja und sehr glücklich.»

Inzwischen hat sich auch Sarahs Ex-Mann Pietro Lombardi (28) zu Wort gemeldet. «Ich wünsche den beiden nur das Beste», sagte der Sänger und ehemalige DSDS-Juror zu Bild, «viel, viel Liebe und viele gesunde Kinder.»

Er habe schon vor Sarahs Insta-Post Bescheid gewusst, stellte er klar: «Durch Alessio bin ich ja jeden Tag mit Sarah in Kontakt. Deswegen hat sie mir das auch erzählt.»

Sarah feiert, Pietro leidet

2016 ging Pietro und Sarahs Ehe nach fünf Jahren in die Brüche, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, besagten fünfjährigen Alessio.

Während Sarah nun ein zweites Mal heiraten will, sieht es in Pietros Liebesleben aktuell nicht ganz so rosig aus. Erst im September hatte er nach vielen Single-Jahren seine neue Freundin Laura Maria (24) vorgestellt – und vor wenigen Tagen bereits wieder die Trennung verkündet. Ein Comeback schließt er aber nicht gänzlich aus: Er vermisse sie sehr. Die Zeit werde zeigen, ob es ein Zurück gebe.

(L'essentiel/Katja Fischer)