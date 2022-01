Sie fühlten sich vor ihrem Tod «unverwüstlich»

Am 15. Dezember wurden Grichka und Igor Bogdanoff wegen einer starken Corona-Infektion in die Intensivstation des Krankenhauses Georges-Pompidou in Paris eingeliefert. Doch den Kampf gegen das Virus haben die beiden verloren. Kurz nach Weihnachten verstarb Grichka im Alter von 72 Jahren. Nur sechs Tage später folgte ihm sein Bruder. Laut einer der Zwillinge nahestehenden Quelle waren beide nicht geimpft.

Warum die Brüder, die als «Botox-Zwillinge» internationale Bekanntheit erlangten, sich gegen eine Impfung entschieden haben, offenbart nun ein enger Freund gegenüber dem französischen Magazin «Voici». «Ich habe ihnen 50 Mal gesagt, dass sie sich gegen Covid impfen lassen sollen. Das habe ich ihnen zuletzt am Telefon vor rund einem Monat gesagt, als es ihnen noch gut ging», wird der Bekannte zitiert. Und betont: «Sie waren nicht gegen die Impfung, sie wollten sie nur nicht für sich selbst. Sie waren verrückt!»

Samen, keinen Alkohol und viel Sport

Generell seien Grichka und Igor keine Fans von Medikamenten gewesen, lehnten sie sogar ab. Stattdessen setzten sie eher auf pflanzliche Heilmittel, hielten sich an eine ganz bestimmte Ernährungsweise. «Wenn man sie eingeladen hat, aßen sie Samen, sie tranken niemals Alkohol, nur Wasser oder Fruchtsäfte», so der Freund weiter.

Auch der enge Bekannte der Bogdanoff-Zwillinge, Cédric André, bestätigt diese Aussagen: «Die beiden waren nicht gegen den Impfstoff, aber sie hielten sich für unverwüstlich.» Und weiter: «Da sie sehr sportlich waren, ohne ein Gramm Fett, hielten sie den Impfstoff für gefährlicher als das Virus.» Sie seien auch nie krank gewesen. «Igor und Grichka lebten wirklich in einer anderen Welt», meint er abschließend.

(L'essentiel/Katrin Ofner)