Verona wurde geschlagen und fast vergewaltigt

«Poothcast» heißt der neue gemeinsame Podcast von Verona Pooth und ihrem Sohn San Diego. In der aktuellen Folge erzählte die Moderatorin ihrem Sohn von einem Erlebnis, bei dem sie erst 15 war.

Sie sei mit einer Freundin nach Paris gefahren, um ihren Traum von einer Modelkarriere zu verwirkliche, erzählte Pooth. In Paris angekommen, beschlossen die Freundinnen, die kaum Geld dabei hatten, die erste Nacht mit ihren Rucksäcken am Hauptbahnhof zu verbringen. «Dann stand einer vor mir mit so goldenen Zähnen – ein ganz übler Typ», erinnerte sich Pooth an die Horrornacht in Paris. Der Mann habe sie nach Geld gefragt und bedroht. «Und dann hat er mir einfach voll ins Gesicht geschlagen», erzählte Pooth.

Mit dem Messer bedroht

«Wir hatten so eine Angst, und dann hat der ein Messer herausgenommen und hat mit dem Messer auf mich gehalten und hat zu mir gesagt: Du kommst jetzt mit raus aus dem Bahnhof.» Zum Glück kam in diesem Moment ein Soldat vorbei, der eingriff und die Mädchen beschützen konnte.

Ihr Retter habe sie und ihre Freundin dann überredet, doch in ein Hotel zu gehen. Zur Sicherheit begleitete er sie, was sich als weiterer Glücksfall entpuppen sollte. «Denn dann kamen vier Typen rein, die sich auf Französisch unterhalten haben, dass sie meiner Freundin Inge und mir was antun wollten. Ich glaube, das ging in Richtung Vergewaltigung», erzählte Verona Pooth weiter. Der junge Soldat habe sie wieder beschützt und die Männer vertrieben.

(L'essentiel/tha)