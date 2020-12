Hanks meldet sich freiwillig für Covid-​​Impfung

Im vergangenen Frühjahr machte das Hollywood-Paar Tom Hanks (63, «Forrest Gump») und Rita Wilson (63) seine Corona-Erkrankung öffentlich. Das Schauspieler-Ehepaar hatte sich in Australien während der Dreharbeiten zu einem neuen Film mit dem Virus angesteckt. Inzwischen gelten sowohl Hanks als auch seine Frau wieder als gesund, doch die Erinnerung an seinen «heftigen» Krankheitsverlauf holt den zweifachen Oscarpreisträger nun in einer Ausgabe der amerikanischen «Today»-Show wieder ein.

In einem Interview erzählt der Hollywoodstar, dass es für ihn während seiner Krankheit stets wichtig war, das hochansteckende Virus nicht an weitere Personen weiterzugeben. An dieser Einstellung hat sich bis heute nichts geändert. «Im Lockdown trugen wir Masken und das tun wir immer noch», erklärt der Schauspieler in der US-Sendung. «Nicht nur, damit wir uns nicht infizieren, sondern auch, um es an niemand anderen weiterzugeben.»

Unterstützung für Corona-Forschung

Sein Vertrauen in die neu entwickelte Corona-Schutzimpfung geht sogar soweit, dass er den Impfstoff freiwillig testen will. «Oh ja, klar», lautet Hanks eindeutige Antwort, weil er damit auch die Sicherheit des Medikaments beweisen will. In der Vergangenheit hat sich der Publikumsliebling schon einmal für die Corona-Forschung und die Bekämpfung des Virus eingesetzt.

Nach seiner überstandenen Krankheit spendete er Blutplasma, um mit seinen Antikörpern einen Beitrag zur Entwicklung eines Impfstoffes zu leisten. Spaßhalber hatte Hanks sogar gehofft, dass man das Medikament nach ihm benennen würde.

