Ihr Bruder lästert nun bei «Big Brother VIP»

Thomas Markle Jr. lästert im neuen Trailer zum australischen Pendant von «Promi Big Brother» über seine kleine Halbschwester Meghan (40) ab. Dabei nennt er die Herzogin von Sussex «oberflächlich» und gibt damit an, Prinz Harry (36) vor der Hochzeit mit ihr gewarnt zu haben. «Ich glaube, sie wird dein Leben ruinieren. Sie ist sehr oberflächlich», will er dem Prinzen geraten haben. Während seines Monologs steigt der 55-Jährige Handwerker wie selbstverständlich aus einer Limousine.

Für Harry und Meghan (40) ist das alles wohl keine Überraschung: Schon 2018, kurz vor der Hochzeit des royalen Paares, sendete Thomas Markle Jr. einen handgeschriebenen Brief an Prinz Harry. Darin appellierte er an den Prinzen, dass es noch nicht zu spät sei, die Hochzeit abzublasen. Außerdem sei Meghan «offensichtlich nicht die richtige Frau» für den damals 33-Jährigen. Die Schauspielerin werde ihre Rolle als Prinzessin nämlich «lediglich durchschnittlich gut» spielen.

Die Markle-Familienfehde hält weiter an

Markle Jr. soll hauptberuflich als Fensterbauer im US-Bundesstaat Oregon tätig sein. Laut «mehreren Medien» hat er seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Meghan. Weder er, noch seine Schwester Samantha Markle (56) oder der gemeinsame Vater Thomas (77) waren zur königlichen Hochzeit eingeladen. Der Grund: Markle Senior hatte kurz vor der Hochzeit gestellte Paparazzi-Fotos an die Presse verkauft.

Schon 2018 ärgerte sich der 55-Jährige über seine Halbschwester und machte seiner Wut gegenüber der «Daily Mail» Luft: «Vielleicht hat sie das Gefühl, jetzt etwas Besseres zu sein. Aber wenn sie nicht bei Prinz Harry wäre, würde sie alles stehen und liegen lassen, um [ihren Vater] zu besuchen und sicherzustellen, dass es ihm gut geht.»

Die Familienfehde der Markles dauert bis heute an und es scheint kein Ende in Sicht. Laut Meghans Halbbruder wäre allein Meghan dazu fähig, die Streitereien zu beenden. Im Interview vor drei Jahren sagte der Junior: «Sollte sie Frieden wollen, wäre das durchaus möglich. Aber sie muss es wollen.»

(L'essentiel/Saskia Sutter)