«Helene und Florian sind wieder ein Paar»

Das Liebes-Aus nach zehn Jahren Beziehung bei Helene Fischer (35) und Florian Silbereisen (38) schockte viele Fans. Und obwohl die Sängerin fortan einen neuen Partner an ihrer Seite hatte, den ehemaligen Aktobaten Thomas Seitel (33), gaben viele Schlager-Fans die Hoffnung auf ein Comeback des Traumpaars des deutschen Schlagers nicht auf.

Schlager-Urgestein G.G. Anderson sorgt jetzt mit ein paar Interview-Aussagen für gehörig Verwirrung und heizt damit die Gerüchteküche wieder ordentlich an.

Erstens soll Helene Fischer zu gemeinsamen Dreharbeiten beim ZDF-«Traumschiff», welches Silbereisen neuerdings als Kapitän über die Weltmeere steuert, aufgetaucht sein. «Das wäre eine schöne Geschichte», sagt dazu ZDF-Sprecherin Anja Scherer der Freizeitwoche. Ein Dementi klingt anders, eine Bestätigung aber auch. Es wäre auch keine Premiere für Fischer, schon 2012 absolvierte die 35-Jährige einen Auftritt am «Traumschiff».

G.G. Anderson tratscht Branchen-Gerücht aus

Doch damit nicht genug: In dem Artikel plaudert Schlager-Legende G.G. Anderson unverblümt ein obskures Branchen-Gerücht aus. «Ich war die letzten drei Monate auf Promo-Reise für mein neues Album in halb Europa unterwegs und habe mit vielen Kollegen gesprochen. In der Branche vermuten einige, dass sie wieder ein Paar sind», so der 70-Jährige.

Stimmt das wirklich? Sind Florian Silbereisen und Helene Fischer wieder zusammen? «Vorstellen kann ich es mir und wünschen würde ich es mir sowieso. Sie haben perfekt zusammengepasst und eine Beziehung auf Augenhöhe geführt – privat und beruflich. Manchmal braucht man eine Auszeit um wieder zueinander zu finden. Helene hat sich neu verliebt und wohl gesehen, was sie an Florian hat, und jetzt möchte sie zurück zu ihm», so G.G. Anderson, der gebürtig Gerd Grabowski heißt.

