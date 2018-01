Gwyneth Paltrow ist wieder verlobt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schauspielerin Gwyneth Paltrow will nach ihrer Scheidung von Sänger Chris Martin wieder heiraten. Die 45-Jährige gab am Montag mit einer Vorschau der Titelseite des Magazins «Goop» bei Instagram bekannt, dass sie mit dem Fernsehproduzenten Brad Falchuk verlobt ist. In dem Schwarzweißfoto umarmen sich die beiden. Im Bilduntertitel setzte Paltrow ein Emoji eines Diamantrings ein.

Falchuk ist Miterfinder der Fernsehserie «Glee». Der 46-Jährige und Paltrow sind seit etwa vier Jahren zusammen. Paltrows Pressesprecher Stephen Huvane bestätigte am Montag die Verlobung.

Für beide wird es die zweite Ehe. Paltrow hat mit Coldplay-Frontmann Chris Martin zwei Kinder. In einer gemeinsamen Erklärung teilten Paltrow und Falchuk der Sendung «Good Morning America» mit, dass sie sich «unglaublich glücklich» fühlten.

(L'essentiel/roy/ap)