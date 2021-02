Bill Kaulitz spricht über Erlebnis mit Sexarbeiter

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (31) hält sich weitestgehend bedeckt, was sein Liebesleben angeht. In einem neuen Interview mit der «Welt am Sonntag» spricht er nun jedoch offen über seine letzte Beziehung. Vor fünf Jahren sei er über zweieinhalb Jahre mit einem Mann zusammen gewesen, der ihm schließlich das Herz gebrochen habe. Mittlerweile ist sein Ex-Freund mit einer Frau verheiratet und hat ein Kind.

«Es gibt ja einige Typen, die dann so ein Doppelleben führen, weil sie Kinder wollen oder Druck von der Familie bekommen, wie es bei meinem Freund der Fall war», so Bill. Wie er sich nach der Trennung tröstete, verrät der Musiker in seiner am 1. Februar veröffentlichten Autobiografie «Career Suicide»: Er traf sich mit einem Sexarbeiter in einem Hotel.

Dabei ging der in den USA lebende Deutsche äußerst penibel vor, wie er schreibt. So habe er das Zimmer mit einer aufladbaren Kreditkarte aus dem Supermarkt bezahlt, sich sogar einen Decknamen der «typisch Durchschnitts-Ami» klingt zugelegt und sich unauffällig «in Jogginghose und schwarzem T-Shirt sowie Fankappe von irgendeiner Baseball-Mannschaft, die ich nicht kannte» gekleidet. «Man hätte denken können, ich plane einen Mord, so genau hatte ich alles durchdacht», so Bill.

«Zerbrochen an einer toxischen Liebe»

Über seinen Beweggrund schreibt er im neuen Buch: «Mein Herz war schwer und traurig! Enttäuscht von David und zerbrochen an einer toxischen Liebe, die ich nun bereits seit zweieinhalb Jahren mit mir herumschleppte, dachte ich mir, Sex könnte mir helfen, darüber hinwegzukommen oder mich etwas anderes als Schmerz spüren lassen.» Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen: «One-Night-Stands machten mich nur noch trauriger und einsamer.»

In einem Interview anlässlich seines Buches fragte ihn «Stern» kürzlich, weshalb ein Popstar wie er für Sex bezahle. «Ich habe das mal ausprobiert. So what? Ist das jetzt ein Moment, auf den ich besonders stolz bin? Nein. Aber so was gehört auch zum Leben dazu», erwiderte Bill und fand: «Ich habe viele Freunde, die sich schon mal Sex gekauft haben. Aber irgendwie scheint das immer noch ein Tabu zu sein.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)