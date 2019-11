Kanye West gibt Konzert in US-​​Gefängnis

Artikel per Mail weiterempfehlen

Große Überraschung für die Insassen im Gefängnis in Houston (Texas): US-Rapper Kanye West schaute vorbei und gab ein spontanes Konzert. Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, zeigt, wie der Musiker vor hunderten Häftlingen Songs aus seinem neuen Album «Jesus is King» performt. Erst trat er für die männlichen Insassen auf, dann für die weiblichen. Bei einigen Insassen kullerten sogar die Tränen.

West meinte, sein Auftritt sei «eine Mission» gewesen, «keine Show». «Sag, was du willst über diesen Mann», meinte Jason Spencer, der Sprecher des Gefängnisses. «Aber Kanye West und sein Chor haben den Menschen eine große Freude bereitet.» Spencer teilte später ein Fotos mit Kanye auf Twitter.

Nur wenige Leute, wie etwa die Gefängnisleitung, sollen über Kanyes Auftritt vorab informiert geworden sein.

(L'essentiel)