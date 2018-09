Deshalb wären Minaj und Hamilton ein tolles Paar

Sind diese Bilder die Bestätigung dafür, dass Lewis Hamilton und Nicki Minaj ein Paar sind? Auf Instagram veröffentlichte der Formel-1-Fahrer einen Schnappschuss aus seinen Ferien in Dubai. Darauf zu sehen: Der 33-Jährige beim Quadfahren in der arabischen Wüste. Am Lenkrad sitzt die Rapperin Nicki Minaj, die wie Hamilton beide Mittelfinger in die Kamera streckt.

Auch die 35-Jährige teilte ein Foto – genauer ein Selfie – mit dem Rennfahrer. Dieses Mal sieht man die beiden in Nahaufnahme, mit roten Helmen – Sicherheit muss schließlich sein. Nicki wählte für den Abenteuer-Ausflug in der Wüste einen bunten Jumpsuit von Versace, während Hamilton ein neongrünes T-Shirt und ein schwarzes Halstuch trug.

Hamilton als Instagram-Husband

Das Outfit zeigte die Rapperin zuvor in ihrer vollen Pracht in einem Video in ihrer Instagram-Story. In einer Spiegelung war auch Hamilton zu erkennen, der anscheinend als Insta-Boyfriend herhalten musste.

Bereits bei der Tommy-Hilfiger-Party im Rahmen der New York Fashion Week Anfang September zeigten sich die beiden zusammen in der Öffentlichkeit. Sie posierten sogar Arm in Arm für die Fotografen.

Erst Likes, dann Selfie

In den letzten Wochen likten sie vermehrt die Bilder des jeweils anderen auf Instagram – und nun folgten die ersten gemeinsamen Fotos.

Eine offizielle Beziehungsbestätigung gibt es bislang nicht. Aber immer mehr deutet auf ein neues Superstar-Paar hin. Wir haben vier Gründe, warum Nicki Minaj und Lewis Hamilton ein tolles Paar abgeben würden.

(L'essentiel/kao)