Heidi Klum filmt Passanten ohne Maske

Wenn Heidi Klum nicht gerade für «GNTM» vor der Kamera stehen muss, ist sie mit Tochter Leni in Berlin unterwegs. Was sie dort erleben, zeigt das Model auf Instagram. Zuletzt machten die beiden einen Spaziergang im beliebten Grunewaldsee. Dort mussten die beiden feststellen, dass noch immer viele Menschen auf öffentlichen Plätzen ohne Maske (in Deutschland verpflichtend) unterwegs sind. Auch Abstandsregeln werden nicht eingehalten.

Tochter Leni ist vorbildhaft

All jene, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, präsentiert Heidi ganz ungeniert in ihrer Instagram-Story. Mehrere Clips zeigen Menschen, die vor Imbissbuden Schlange stehen und die dicht gedrängt durch das Waldgebiet schlendern. Dann schwenkt die «GNTM»-Jurorin demonstrativ auf Tochter Leni, die auf ihre schwarze Maske deutet.

Leni Klum trägt immer Maske. (Instagram)

Die 47-Jährige hatte sich schon bei ihrer Ankunft in Berlin über die viele Maskenmuffel geärgert: «Ich glaube, wir sind die einzigen Menschen in Deutschland, die Masken tragen. Ich weiß nicht, hier trägt sie einfach keiner. Das ist so merkwürdig, wenn man aus Los Angeles kommt. Die schauen uns alle an, als wären wir Aliens.»

(L'essentiel/red)