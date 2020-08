Melanie Müllers ganze Familie hat Corona

«Ich bin eingesperrt in Quarantäne, denn wir haben hier Corona, alle positiv!», erklärte Melanie Müller in ihrer Instagram-Story. Trotz der niederschmetternden Diagnose zeigt sich die 32-Jährige in gewohnter Kämpfermanier: «Es ist nicht schön, aber wir müssen durch», sagte sie.

Tatsächlich lebe die zweifache Mutter seit der Diagnose viel bewusster und gesünder: «Ich versuche, sehr viel raus zu gehen. Da wir hier einen Garten haben, ist das alles machbar mit den Kindern», versucht sie das Positive zu sehen.

(L'essentiel/tha)