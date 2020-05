Hope Solo trauert um erschossenen Hund

Sie gewann dreimal Gold bei den Olympischen Spielen, wurde Weltmeisterin, stand in All-Star-Teams und wurde als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet. Nachdem die Amerikanerin Hope Solo Anfang April zudem noch Mutter zweier gesunder Zwillinge wurde, trifft sie nun ein schwerer Schicksalsschlag. In den sozialen Netzwerken trauert die 38-Jährige um einen ihrer geliebten Hunde.

Am Donnerstag war «Conan», einer ihrer fünf Dobermänner, rund 30 Meter vom Familiengrundstück davongerannt, woraufhin ein Unbekannter den Hund mit einer Kugel im Vorderbein traf. Drei Tage später, am vergangenen Sonntag, starb das Tier an der Schusswunde und infolge des hohen Blutverlusts.

Ein «freundlicher und liebevoller» Hund

«Wir sind am Boden zerstört», schreibt die 202-fache Nationalspielerin auf Instagram. Conan sei nur ein Hund gewesen, «der durch die Wälder rannte und versuchte, nach Hause zu kommen». Laut Solo war Conan, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jerramy Stevens hielt, «freundlich und liebevoll».

Die ehemalige Torhüterin und der frühere Footballprofi hätten bewusst ein großes Grundstück bezogen, um ihren Hunden viel Auslauf bieten zu können, erklärt sie. Wer auf das Tier schoss und aus welchen Gründen, ist unklar. «Als Tierfreunde haben wir Schwierigkeiten, einen Sinn darin zu erkennen, dass jemand sein Recht auf den Besitz von Waffen nutzt, um auf Haustiere zu schießen», schreibt die Sportlerin weiter.

(L'essentiel/Erik Hasselberg)