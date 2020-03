Sarah Lombardi klärt das Dildo-​​Rätsel

Am Sonntag drehte Sarah Lombardi (27) in ihrem Badezimmer eine Instagram-Story. Die Fans der Sängerin erspähten dabei im Hintergrund auf dem Fenstersims einen schwarzen Gegenstand, der aussieht wie ein Dildo.

Ob die ehemalige DSDS-Finalistin da aus Versehen zu viel gezeigt und tatsächlich ein Sextoy in der Dusche stehen hat? Diese Frage schien die Leute so sehr zu interessieren, dass Sarah sich gestern nun in ihrer Story zu Wort meldete und das Geheimnis lüftete.

Und die Überraschung ist groß: Beim Objekt handelt es sich um einen simplen, schwarzen Waschhandschuh. Die wundersame Enthüllung gibts im Video oben.

