Sarah Jessica Parker eröffnet Schuhgeschäft

Als stilbewusste Kolumnistin Carrie Bradshaw stöckelte Schauspielerin Sarah Jessica Parker in Designer-High Heels durch sechs TV-Staffeln «Sex and the City» und zwei darauffolgende Kinofilme. Die Begeisterung für elegante Fußmode hat sie auch privat nicht aufgegeben und hat sich inzwischen auch selbst als Schuh-Designerin betätigt.

«Sex and the City»-Star packt mit an

Für ihre «SJP Collection» hat der Fernsehstar in ihrer Heimatstadt New York einen eigenen Store, wo es die Luxus-Heels seit dieser Woche zu kaufen gibt. Damit der Laden auch gleich ein voller Erfolg wird, steht Parker am Eröffnungstag auch mal gerne hinter der Ladentheke, schlichtet im voll gefüllten Lager Schuhkartons oder berät mit Schutzmaske und auf Abstand die ersten Kundinnen, die auf der Suchen nach «Carrie Bradshaw»-Glamour sind.

Für den Luxus am Fuß muss man aber auch in Zeiten der Pandemie etwas tiefer in die Tasche greifen: Um die 1.000 Euro kosten die Parker-Schuhe, wie RTL berichtet. Dafür gibt's die Promi-Beratung von der «Sex and the City»-Lady kostenlos dazu.

(L'essentiel/red)