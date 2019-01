Justin schlägt Hailey die Autotüre ins Gesicht

VÍDEO: Hailey Baldwin e Justin Bieber chegando no Zinc Cafe em West Hollywood, Califórnia. (09/01) pic.twitter.com/uqnld4PgHH— Mídia PBBR (@MidiaPBBR) 10. Januar 2019

In der Öffentlichkeit wirkten Justin und Hailey (22) Bieber in den letzten Monaten total verliebt, gingen Hand in Hand in Los Angeles spazieren oder knutschten ungeniert im Brooklyn Park. Die Wolke sieben dürfte sich bei dem jungen Ehepaar aber nun in eine dunkle Gewitterwolke verwandelt haben.

Auf neuen Paparazzi-Aufnahmen ist nämlich zu sehen, wie der 24-Jährige beim Aussteigen aus einem schwarzen SUV dem Model, das ihm dicht auf den Fersen ist, unvorbereitet die Autotüre vor der Nase zuschlägt.

Entweder sind mit Justin kurzzeitig die Nerven durchgegangen oder er war «hangry». Das Paar war nämlich gerade auf dem Weg zu einem Restaurant in West Hollywood, als sich der Vorfall ereignete. Glücklicherweise hatte seine Gattin flinke Reflexe und konnte Schlimmeres verhindern.

Traumhochzeit verschoben

Grund für Biebers schlechte Laune könnte die bevorstehende kirchliche Hochzeit mit Hailey sein, wie ein Insider gegenüber E! News verriet. «Sie haben einen Hochzeitsplaner und hatten gehofft, dass sie einen Termin im Januar finden, aber jetzt ist Januar und sie sind immer noch mit den Details und der Planung beschäftigt», heißt es.

Und die Umsetzung scheine noch Monate in Anspruch zu nehmen, da sich das Paar nicht entscheiden könne. «Sie haben sich mehrere Male mit ihrem Pastor getroffen, um die religiöse Zeremonie zu besprechen und um genau herauszufinden, was sie wollen.»

