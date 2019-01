«Ronaldo ist ein verdammter Psychopath»

Um die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo ist es ruhig geworden. Vielleicht handelt es sich dabei jedoch nur um die Ruhe vor dem Sturm. Ein solcher scheint sich jedenfalls über dem Torjäger von Juventus Turin zusammenzubrauen.

Die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga behauptet seit vergangenem Oktober, im Jahr 2009 von Ronaldo in Las Vegas zum Sex gezwungen worden zu sein. Sie hat Anzeige gegen den millionenschweren Fußballer erstattet und brachte so im US-Bundesstaat Nevada Ermittlungen wegen sexueller Nötigung gegen ihn ins Rollen. Der 33-Jährige streitet den Vorfall vehement ab und hält fest, dass der Geschlechtsverkehr in «gegenseitigem Einvernehmen» erfolgt sei.

Nun wurde der 35-jährigen Amerikanerin und deren Rechtsbeiständen via Twitter Unterstützung von Jasmine Lennard angeboten. «Nach vielen Überlegungen», wie das Model aus England schreibt. Die 33-Jährige ist auch als TV-Moderatorin sowie als Schauspielerin tätig und wurde auf der Insel als Teilnehmerin der 10. Ausgabe von «Celebrity Big Brother» bekannt.

«Niemand hat eine Ahnung, wie er wirklich ist»

Lennard hatte laut eigenen Angaben vor zehn Jahren mehrere Verabredungen mit Ronaldo und in den letzten 18 Monaten Kontakt zu ihm. Jetzt droht sie damit, die «wahre Natur» von CR7 zu offenbaren. Ihren Tweet mit dem Hinweis an Mayorga – «Ich habe Informationen, von denen ich glaube, dass sie für Ihren Fall von Nutzen sind, und ich möchte Ihnen helfen» – publizierte das Model am Dienstagabend.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you.– QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8. Januar 2019

Damit stach Lennard offenbar in ein Wespennest. Denn bis Mittwochmorgen hat sie 25 weitere Nachrichten auf Twitter gepostet – bis dahin hatte sie im Durchschnitt höchstens drei Meldungen pro Tag abgesetzt. In einem ihrer jüngsten Tweets bezeichnet die TV-Moderatorin Ronaldo als «verdammten Psychopathen». Weiter hält die Engländerin fest: «Niemand hat eine Ahnung, wie er wirklich ist und ob er es getan hat. Wenn sie einen halben Hinweis hätten, wären sie entsetzt. Ich lehne mich nicht mehr zurück und beobachte, wie er auf dreiste arrogante, völlig unsensible Art und Weise lügt, während er PR-Teams und Anwälte und Ermittler beschäftigt.»

No one has any idea what he is truly like and if they did. If they had half a clue they'd be horrified. I'm not sitting back any longer and watching him lie in the brazen arrogant entirely insensitive way that he is whilst he employs teams of PR'S and lawyers and investigators to https://t.co/bJGjgriImC– QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8. Januar 2019

Frust abgelassen und Drohungen erhalten

Einmal wirft Lennard die Frage auf, «Who the hell do you think you are @Cristiano?», und spricht ihn so (ein weiteres Mal) direkt an. Ungeschminkt lässt sie auch ihrem Frust darüber freien Lauf, dass Reiche und Prominente «wegen ihrer Berühmtheit wirklich an ihre Unantastbarkeit glauben». Im selben Tweet schreibt die 33-Jährige: «Die Art und Weise, wie er (damit meint sie Ronaldo; Red.) sich seit den erhobenen Anschuldigungen verhalten hat, hat mich körperlich krank gemacht.» Null Sensibilität für das Opfer und andere habe der Mann im «Superman-Outfit».

The way some of these characters act after too. They genuinely believe their untouchable because of their celebrity. The way he has behaved since the allegations surfaced have made me feel physically sick. Donning a super man outfit. Zero sensitivity to the victim and other https://t.co/DGjPZGeht4– QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8. Januar 2019

Offenbar hat die Doku-Serie «Surviving R. Kelly», in der etliche mutmaßliche Missbrauchsopfer (darunter auch Minderjährige) des amerikanischen R&B-Sängers zu Wort kommen, Lennard dazu bewegt, sich gegen den Portugiesen aufzulehnen und Mayorga zu unterstützen. «Kathryn Mayorga wird eingeschüchtert und unterdrückt. Ich werde alles tun, um ihr zu helfen», verspricht das Model.

Lennard schreibt weiter, dass mittlerweile auch Einschüchterungsversuche gegen sie laufen würden. «Ich habe Drohungen gegen mich und meine Familie erhalten. Ich wurde informiert, dass eine Akte über mich erstellt wurde, und dass ich und mein Kind von Detektiven verfolgt werden, die er eingestellt hat. Es ist genug.»

«Er ist ein Kontrollfreak»

Ihren Followern schildert die einstige Kandidatin der englischen TV-Show «Make Me a Supermodel», dass Ronaldo ein «Kontrollfreak» sei. Hunderte Nachrichten von ihm sollen dies beweisen und auch aufzeigen, was für ein Betrüger (Fremdgänger) er sei. «Geschichten von sexuellen Eroberungen, die jene von Mayorga widerspiegeln», hält Lennard fest. Wie reagiert wohl Ronaldo darauf?

Der Stürmerstar, der im vergangenen Sommer für 105 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt hatte, ist seit Mitte November 2018 mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez (24) verlobt. 2016 lernte CR7 das spanische Model in Madrid in einem Gucci-Store kennen. Die beiden haben seit November 2017 eine gemeinsame Tochter (Alana Martina). Mit Cristiano Junior (8) sowie den Zwillingen Mateo und Ava hat der weltberühmte Fußballer drei weitere Kinder (nicht von Rodriguez).

Jasmine Lennard bezeichnet CR7 in diesem Tweet als «verdammten Psychopathen» und unterstellt ihm, ein Tyrann sowie Lügner zu sein:

Acknowledges and shares about having SERIOUS mental health issues. All the LIES surrounding his children and their baby mothers. He's a BULLY and he's a LIAR. His whole life is a LIE. Fucking psychopath.– QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8. Januar 2019

