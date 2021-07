Tom Holland und Zendaya sind ein Paar

Seit 2017 stehen Tom Holland (25) und Zendaya (24) für das «Spiderman»-Franchise gemeinsam vor der Kamera – und genauso lang gibt es auch schon Gerüchte um eine Romanze zwischen dem Briten und der US-Amerikanerin. Die Hollywoodstars haben eine Beziehung stets verneint, doch nun scheint es handfeste Beweise zu geben: Die beiden wurden diese Woche knutschend in Los Angeles in einem Auto abgelichtet.

Doch damit nicht genug. So scheint die Beziehung bereits an einem Punkt zu sein, an dem Tom mit seiner potenziellen Schwiegermutter vertraut ist. So wurden die zwei noch am selben Tag zusammen mit Zendayas Mutter Claire Stoermer (57) abgelichtet. Weder Tom noch Zendaya haben sich bisher öffentlich zu den Schnappschüssen geäußert.

Die Fans drehen jedoch bereits am Rad, schließlich fiebern sie seit Jahren einer Beziehung entgegen.

2017 bestätigte Insider die Liebe

Schon vor vier Jahren gab eine Quelle gegenüber dem US-Magazin «People» an, dass die Filmstars im Laufe der Dreharbeiten von «Spiderman: Homecoming» angefangen haben, sich zu daten: «Sie sind super vorsichtig, denn sie wollen ihre Liebe aus der Öffentlichkeit halten, aber sie haben zusammen Ferien gemacht und verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander».

Die beiden dementierten eine Beziehung jedoch und Zendaya bezeichnete Tom noch im selben Jahr als «einer meiner besten Freunde». In der Zwischenzeit sollen der Schauspieler und die Schauspielerin sogar in anderen Beziehungen gewesen sein.

So hatte Zendaya von 2019 bis 2020 angeblich eine Romanze mit Schauspiel-Kollege Jacob Ellordi (24), Tom soll im selben Zeitraum, die nicht im Showbiz tätige Olivia Bolton gedatet haben. Vergangenes Jahr wurde ihm zudem eine Liebelei mit Schauspielerin Nadia Parkes (25) nachgesagt. Ob die «Spiderman»-Co-Stars damit nur die Öffentlichkeit ablenken wollten oder sie tatsächlich erst seit kurzem ein Paar sind, werden wir wohl erst noch erfahren.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)