Queen hinterlässt ihrem Philip einen Brief

Prinz Philips Offiziersmütze war auf dem Eichensarg drapiert, zudem sein Schwert und ein großer Strauß mit weißen Blumen. Royal-Fans entdeckten an der Beerdigung vom Samstagnachmittag zudem ein rührendes Detail: Inmitten des Straußes steckte eine Karte – ein persönlicher Abschiedsbrief von seiner Gattin Queen Elizabeth II. (94).

«In loving Memory» stand darauf handgeschrieben – «In liebevoller Erinnerung» . Der untere Teil der Karte war zwar von weißen Blumen überdeckt. Doch britische Medien sind sich sicher: Die Queen hatte mit «Lilibet» unterzeichnet.

Lilibet war der Kosename, den Prinz Philip für seine Frau hatte. Schon ihre Eltern hatten sie so genannt: Bei der Beerdigung von Queen Mum im Jahr 2002 hatte Königin Elizabeth ebenfalls eine Karte mit dem Spitznamen unterzeichnet.

Einsame Queen nimmt Abschied

Ganz alleine musste die Monarchin am Samstagnachmittag von ihrem Ehemann, der 73 Jahre lang an ihrer Seite stand, Abschied nehmen. Wegen der Corona-Pandemie durfte in der St.-George’s-Kapelle kein Familienmitglied direkt neben der Queen Platz nehmen. Nur 30 Personen waren überhaupt zugelassen.

Wegen der schwarzen Gesichtsmaske von Königin Elizabeth war kaum eine Regung bei ihr zu erkennen. Aber auch, weil sie fast während des ganzen Gottesdienstes ergriffen ihren Kopf gesenkt hatte. Nur einmal soll sie sich eine Träne aus dem Gesicht gewischt haben.

Laut Royal-Insider der «Daily Mail» soll die Queen während der Trauerfeier persönliche Erinnerungsstücke an ihren Mann in ihrer Handtasche getragen haben: ein weißes Taschentuch etwa und ein kleines Foto von ihr und Philip, das in Malta geknipst wurde.

Zur Mittelmeerinsel hatte das Paar einen besonderen Bezug: Als Frischverheiratete verbrachten Elizabeth und Philip zwei Jahre auf Malta, wo er als Offizier der Royal Navy stationiert war.

