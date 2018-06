«Was um Himmels willen treibt ihr denn da?!»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie steht in der ersten Reihe, feuert ihre berühmten Eltern klatschend an und ist sichtlich stolz. Blue Ivy (6) ist bei der aktuellen Pärli-Tour von Beyoncé (36) und Jay Z (48) an vorderster Front mit dabei.

Bei einem Einspieler auf der Bühne schämt sich das Mädchen aber in Grund und Boden – wundervoll an ihrer Miene abzulesen. Erst versteinert sich ihr Blick, dann schlägt sie die Hände vors Gesicht, am Ende versteckt sie sich sekundenlang hinter der Abschrankung.

Es ist nicht ganz klar, welche Szene Blue Ivy derart anwidert. Ein Twitter-User vermutet aber, dass es sich um die eingespielte Bett-Szene des verheirateten Paars handelt. Ein anderer glaubt, dass Blue Ivy gerade die Stripper und die knapp bekleidete Mutter auf der Bühne sieht.

Fest steht: Erfreut ist die Kleine über das Gesehene ganz und gar nicht. Doch sieh es dir selbst an – im Daumenkino oben.

(L'essentiel/kfi)