Das Baby von Prinzessin Beatrice ist da

Freudige Nachricht aus dem britischen Königshaus: Prinzessin Beatrice ist Mama geworden. Die 33-jährige Tochter von Prinz Andrew (61) und Sarah Ferguson (61) hat am 18. September um 23:42 Uhr im Chelsea and Westminster Hospital in London ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Das teilte der Buckingham-Palace in einem offiziellen Statement mit. Der Name ihrer Tochter ist noch nicht bekannt.

Bereits am Freitag wurde Beatrice auf dem Weg in ein Londoner Krankenhaus gesichtet. Am Sonntag twitterte dann der Royal-Autor Robert Jobson: «Prinzessin Beatrice ist Berichten zufolge in einem Londoner Krankenhaus. Sieht so aus, als stünde die Geburt des zwölften Urenkels der Queen kurz bevor.» Es ist mittlerweile das zwölfte Urenkelkind der 95-jährigen Monarchin und der erste Nachwuchs für die Prinzessin und ihren Ehemann, Edoardo Mapelli Mozzi (38).

Das vierte Royal-Baby in diesem Jahr

Zu Beginn des Jahres teilte der Palast in einem offiziellen Statement mit, dass das Paar im Herbst diesen Jahres ein Kind erwartet. Es ist mittlerweile das vierte Royal-Baby, das 2021 auf die Welt gekommen ist.

Neben Beatrice Schwester, Prinzessin Eugenie (31), und ihrem Mann Jack Brooksbank (35), die im Februar Eltern des kleinen August Philip Hawke wurden, freuten sich auch Zara (40) und Mike Tindall (42) über die Geburt des kleinen Lucas und Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (36) über die Ankunft von Lilibeth Diana Mountbatten-Windsor am 4. Juni.

(L'essentiel/Katrin Ofner)