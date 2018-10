Eugenie will Harry und Meghans Hochzeit toppen

In der St. George's Chapel in Windsor Castle, wo sich am 19. Mai auch Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) das Jawort gegeben haben, läuten am 12. Oktober erneut die royalen Hochzeitsglocken. Prinzessin Eugenie (28) und ihr Verlobter Jack Brooksbank (32) treten vor den Traualtar und schließen den Bund fürs Leben.

Die Vorbereitungen für die Hochzeit laufen schon länger auf Hochtouren – aber nicht ganz ohne Probleme. So sorgt die royale Feier vor allem bei der britischen Bevölkerung für Unmut.

Briten sind sauer

Grund: die Kosten. Das Paar hat sich offensichtlich von der Hochzeit von Harry und Meghan inspirieren lassen und möchte ebenfalls nach der Zeremonie in der St. George's Chapel mit der Kutsche durch Windsor fahren.

Da dieser Programm-Punkt aber erhöhte Sicherheitsmaßnahmen aufgrund von Terrorwarnung erfordert, sollen die britischen Steuerzahler nun statt 800.000 Euro stolze 2,19 Millionen Euro zahlen, wie Daily Mail berichtet.

Online-Petition gegen Hochzeitskosten

Für Harry und Meghans Vermählung wurden zwar rund 38,53 Millionen Euro Steuergelder locker gemacht, doch für eine Prinzessin zu zahlen, die nur auf Rang neun der Thronfolge steht und nur selten ihren royalen Pflichten nachkommt, sehen die viele Briten nicht ein.

Daher wurde nun eine Internet-Petition lanciert, in der vom Unterhaus des Parlaments gefordert wird, sich bei der Regierung dafür stark zu machen, dass die Hochzeitskosten allein von der royalen Kasse getragen werden. Bisher haben über 35,900 von den angestrebten 40.000 Unterstützern unterzeichnet.

In der Petition wird ebenfalls verlangt, dass die gesamten Kosten für das Fest, die bisher zwischen Königshaus und Staat aufgeteilt sind, offengelegt werden. Weder der britische Hof noch die Regierung haben bisher auf die Petition reagiert.

Nach BBC-Absage: ITV überträgt drei Stunden live

Doch auch der Sender BBC zeigt nur wenig Interesse an der Hochzeit von Prinzessin Eugenie. Der Vater der Braut, Prinz Andrew (58), versuchte laut Daily Mail einen Deal mit dem Sender einzugehen, um die Feier von Eugenie, wie jene von Harry und Meghan, live im TV zu übertragen.

Die Verantwortlichen lehnten dieses Vorhaben allerdings ab. BBC habe Angst, dass die Übertragung ein riesiger TV-Flop wird. Es sollen nur einzelne Szenen übertragen werden.

Nun scheint Andrew aber einen Sender von der Übertragung überzeugt zu haben. «ITV wird die Hochzeit Ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Eugenie von York und Mr. Jack Brooksbank am 12. Oktober in einem ‹This Morning Special› übertragen», bestätigte ein Pressesprecher des Senders. Die Spezial-Show soll um 10 Uhr beginnen und drei Stunden lang dauern.

Wie die Hochzeit von Eugenie und Jack ablaufen wird, welche Hochzeitstorten serviert werden und welcher Star-Tenor für das Brautpaar in der Kapelle singen wird, erfährst du oben im Video.

(L'essentiel/kao)