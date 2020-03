Katy Perry ist schwanger

Katy Perry (35) ist schwanger! In ihrem neuen Musikvideo für den Song «Never Worn White» streichelt sie ihren Babybauch in einem langen, weiten, weißen Gewand. In einem kurzen Teaser-Clip zum Video schreibt sie auf Insta: «Ich sage nur so viel: Es wird ein stressiger Sommer.» Wenig später bestätigte sie laut «People» in einem Insta-Live, dass sie Mutter werde.

«Es war das bestgehütete Geheimnis, dass ich die längste Zeit für mich behalten musste», erklärt sie. Der glückliche Vater ist ihr Verlobter Orlando Bloom (43). Für Katy ist es ihr erstes Kind, Orlando hat bereits einen neun Jahre alten Sohn mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr (36) Wie lange die Popsängerin schon schwanger ist, bleibt der Öffentlichkeit vorenthalten.