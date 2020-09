Hilton packt über brutale Ex-​​Liebhaber aus

Knapp eine Woche ist vergangen, seit sich It-Girl und Millionenerbin Paris Hilton (39) in einem Interview mit dem People-Magazin über ihre traumatische Kindheit geäußert hat. Darin erzählte das sonst so strahlende Luxus-Girl über die furchtbaren Erziehungsmethoden in einem Privatinternet, das sie als Teenager besuchen musste. Sowohl von körperlicher Bestrafung als auch von seelischer Misshandlung war die Rede. Laut ihrer Schwester Nicky (36) hat sich Paris bis heute nicht von diesem Albtraum erholt.

Hilton hielt Gewalt «für normal»

Lange lagen die Geheimnisse der Hotelerbin im Dunkeln, doch jetzt will Hilton in ihrer YouTube-Dokumentation This is Paris (ab dem 14. September 2020) mit der Vergangenheit und den schrecklichen Erlebnissen abrechnen. Neben der Gewalt, die ihr während der Schulzeit angetan wurde, soll es auch in ihren früheren Liebesbeziehungen immer wieder zu Misshandlungen gekommen sein.

«Ich wurde gewürgt, geschlagen, aggressiv angefasst», erinnert sich Paris an die Zeit mit ihren Ex-Liebhabern. Sie habe sich «mit Dingen arrangiert, die kein Mensch akzeptieren sollte», weiß sie heute, doch damals sei sie so an missbräuchliches Verhalten gewöhnt gewesen, dass ihr das alles «völlig normal» vorkam. Diesen Irrglauben führt sie auf ihr Internats-Trauma zurück.

Keine Ahnung von «Liebe oder Beziehung»

Lange habe sie nicht gewusst, «was Liebe oder Beziehungen überhaupt sind». Sie dachte, dass ihre Exfreunde so sehr in sie verliebt seien, dass sie mit Wahnsinn ihre Liebe ausdrücken würden. Heute weiß sie aber, dass sie sich «nie mehr so behandeln lassen möchte», stellt die Hotelerbin klar. Für ein weiteres Desaster gibt es auch keinen Grund: Paris ist aktuell mit dem Unternehmer Carter Reum (39) liiert. Ein Mann, bei dem sie sich «sicher» fühle und den sie als «idealen Partner» bezeichnet, weiß zumindest das US-Portal PageSix.

(L'essentiel/red)