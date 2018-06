Dieter Bohlen ist jetzt offiziell auf Instagram

Bereits Ende Februar tauchte das Profil mit dem Handle @dieterbohlen auf Instagram auf. Doch es wurde nur ein Foto gepostet – «Hallo Instagram», hieß es unter einem Bild, das DSDS-Juror Dieter Bohlen in Shorts und Sonnenbrille zeigt.

Dann wurde es wieder ruhig auf dem Profil – hat sich der 64-Jährige schon von Social Media verabschiedet? War das Profil doch nur ein Fake? Keinesfalls: Pünktlich zur Fußball-WM meldet sich Bohlen zurück. «Kein Fake, ich bin jetzt wirklich auf Instagram! Ich hoffe, euch gefällt das», so der Pop-Titan in einem Video-Post.

Und seine Fans folgen Bohlen fleißig: Schon über 210.000 Follower hat er in den letzten Tagen auf seinem Profil erhalten. Am Dienstag, als er gerade 80.000 Abonnenten erreichte, dankte er in seiner Insta-Story: «Ich hätte niemals geglaubt, dass mir hier so viele folgen. Ich hätte gedacht, es sind vielleicht 100 oder 1000 Leute!»

Lombardi und Kay One sei Dank

Nicht nur seine bürgerlichen Fans, auch Stars freuen sich darüber, dass Bohlen den Sprung ins digitale Zeitalter geschafft hat. «Freunde, mein Kumpel Dieter hat sich endlich einen Instagram-Account gemacht», postet beispielsweise Ex-DSDS-Juror Kay One (33). Er und Musiker-Kollege Pietro Lombardi (26) sorgten vor einigen Tagen dafür, dass Bohlens Follower-Zahl in die Höhe schnellte.

Den Influencer-Dreh hat Bohlen trotz seiner erst kurzen Instagram-Karriere übrigens bereits drauf. Er vernetzt sich gekonnt mit anderen Größen aus dem Show-Geschäft: Ein Foto mit Robbie Williams (44) hier, ein Repost von Sylvie Meis (40) da.

Was wir aus Dieter Bohlens bisherigen Posts rauslesen können, siehst du oben in der Bildstrecke.

(L'essentiel/anh)