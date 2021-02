Samstag wäre für Chrissy Teigen und John Legends Baby ein besonderer Tag gewesen, wie das Model nun auf Instagram mitteilte. In ihrer Insta-Story postete das Model ein Foto ihres Handgelenks, auf dem drei mit Namen beschriftete Armbänder zu sehen sind.

Eins für Tochter Luna (4), eins für Sohn Miles (2) und eins für Baby Jack, das sie vergangenen Oktober verloren hat, als sie etwa im fünften Schwangerschaftsmonat eine Stillgeburt erlitt. Zum Bild schreibt sie: «Heute wäre dein Geburtstermin gewesen. Wir werden dich für immer lieben.»

Mit dem Trauerprozess gingen sie und ihr Musiker-Gatte stets offen um. Schon Anfang Monat hatte die Mutter die geplante Geburt auf ihrem Twitter-Account thematisiert und angeben, dass dies eine besonders schwere Zeit für sie sei.

«Ich stehe ein bisschen neben mir», so die Kochbuch-Autorin auf Twitter, sie teilte mit, dass sie die Tritte ihres tot geborenen Babys in ihrem Bauch spüre. Später postete sie ein Foto ihres Unterleibs, der sich scheinbar bewegte und schrieb dazu: «Ich tu einfach so, als wäre es Jack, der Hallo sagt.»

look at this I’ll pretend it’s him saying hi - it never stops. pic.twitter.com/5FKSE3g8cG