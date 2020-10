Harry, wo versteckst du deine Hand?

Die Sussexes wirken gelöster denn je. Lachend sitzt sie auf einem Sessel und legt ihren Arm über sein Knie, er sitzt cool auf der Lehne und blickt zufrieden in die Kamera: Das Sussex-Paar, das in den vergangenen Monaten fast ausschließlich aufs Dach bekommen hat, wirkt so relaxt und zufrieden wie selten zuvor.

Es ist ein rares Foto, das Fotograf Matt Sayles im Rahmen eines Spezial-«Time 100»-Talks, den die zwei in diesen Tagen führen, schießen durfte. Er hat Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) in ihrem neuen Zuhause im kalifornischen Montecito besucht, wo es ihm gelungen ist, sie in einem spontanen Moment zu erwischen.

Meghan spielt mit ihren Händen

Trotz der Lockerheit dank des privaten Settings: Meghan scheint angespannter zu sein als zunächst angenommen – die Tatsache, dass sie mit ihren Händen spielt, spricht dafür. Haben wir so einem Handbuch für Körpersprache entnommen.

Als erfahrene Hobby-Psychologen zählen wir nun eins und eins zusammen: Wenn ihre Gestik Indiz für ihre Aufgeregtheit ist, könnte auch ihr auffälliges Lachen einfach Zeichen von Nervosität sein.

Rätsel um Harrys Hand

Auch Harrys Hände hätten wir gerne im Detail analysiert. Leider konnten wir eine davon gar nicht erst finden. Während er mit seiner Linken die Armlehne umkrallt, um nicht buchstäblich vom Hocker zu fallen, verschwindet seine Rechte irgendwo hinter Meghans Arm.

Und weil wir da nicht mal seine Finger erkennen, gibts eigentlich nur drei Theorien. Erstens: Er ballt seine rechte Hand zu einer Faust (was aus hobbypsychologischer Sicht spannend zu interpretieren wäre). Zweitens: Es handelt sich schlicht um einen Photoshop-Fehler. Oder drittens: Er versteckt seine Hand ganz unroyal in seinem Schritt. Wir überlassen die Entscheidung dir:

Harry verzichtet auf Krawatte, Meghan trägt Suit

Im März sind sie offiziell von ihren hochrangigen Ämtern innerhalb der Königsfamilie zurückgetreten. Und haben sich damit auch den strengen royalen Kleidervorschriften entledigt. Harry verzichtet demonstrativ auf eine steife Krawatte fürs Foto, Meghan zeigt sich in einem unkonventionellen Anzug von Alexander McQueen.

Dieser soll umgerechnet rund 2500 Euro gekostet haben, womit sie sich bereits wieder Negativschlagzeilen gesichert hat.

Meghan zeigt Dianas Schmuck

Ins Auge stechen auch Meghans Klunker an Fingern und Arm. Vor allem die Uhr am Handgelenk haben eingefleischte Royal-Fans sofort wiedererkannt: Es ist die goldene Cartier-Uhr von Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana.

Laut verschiedenen Medienberichten bekam Lady Di die Uhr von ihrem Vater zum 21. Geburtstag geschenkt. Sie soll einen Wert von umgerechnet über 20’000 Euro haben und Meghans Lieblingserbstück aus Dianas Schmucksammlung sein.

(L'essentiel/Katja Fischer)