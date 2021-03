Wie viel bekommt der Wendler für seine Villa?

Schlagerbarde Michael Wendler musste Berichten zufolge aus finanziellen Gründen sein Haus in Cape Coral, Florida, das er im vergangenen Jahr gemeinsam mit Tochter Adeline (19) erstand, verkaufen. Laut «Bild» schuldet er dem deutschen Finanzamt über eine Million Euro.

Wendler und Laura haben in dem verkauften Haus nie gelebt, sie wollten aber ursprünglich in die Villa dort einziehen. Aktuell leben sie in einem Anwesen für das sie Miete bezahlen. Mit dem Verkauf des Hauses kann Wendler aber immer noch nicht seine angeblichen Schulden bezahlen. Er soll für die Villa rund 450.000 Euro bekommen haben. Das entspricht etwa der Hälfte des Betrags, den der Schlagersänger dem Finanzamt noch schuldig sein soll.

Doch damit nicht genug: Wendler soll auch sein weißes Speedboot und eine seiner Harley Davidsons bereits verkauft haben. Der Grund für die Verkäufe? Ein Bekannter des Ex-«DSDS»-Jurors verriet «Bild»: «Michael steht das Wasser finanziell bis zum Hals.» Dazu kommen wahrscheinlich noch zusätzliche Schulden, die er RTL aufgrund seines plötzlichen« DSDS»-Ausstiegs zahlen muss. Laut Bericht geht es um einen Schadensersatz von 1,5 Millionen Euro.

(L'essentiel/red)