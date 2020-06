«Ich habe meinen Körper nicht geliebt»

Das 37-jährige TV-Gesicht wurde als VIVA-Moderatorin bekannt und gilt seither als beliebtes Fernsehgesicht in der deutschen Medienlandschaft. Doch seit einigen Jahren ist es ruhig um die Moderatorin geworden und auch optisch hat sie sich verändert.

«Ich bin immer eine kurvige Frau gewesen»

Im Interview mit Bild erzählte sie: «Ich bin immer eine kurvige Frau gewesen, auch schon vor zehn Jahren. Man muss aber tatsächlich aufpassen, wie du lebst, wie du dich behandelst und wie du selber zu dir stehst. Es ist egal, ob du 10 Kilo mehr oder weniger hast, es ist egal, ob du groß, klein, kurvig oder schlank bist, das ist nicht wichtig. Selbstliebe ist für mich das Allerwichtigste auf dieser Welt und nicht die Hülle.»

Doch von Selbstliebe konnte man nicht immer sprechen, so Kamps weiter: «Ich habe meinen Körper damals nicht geliebt. Ich war immer sehr klein. Ich habe dann nach Vorbildern und Menschen gesucht, die eine gute Einstellung zum Leben haben. Ich bin sehr glücklich, dass ich eine große Familie habe, mit der ich zum Glück viel sprechen konnte.»

«Du musst dich so lieben, wie du bist»

Und heute hat das TV-Gesicht ein ganz anderes Lebensgefühl: «Ich finde es total normal, auch unsichere Tage zu haben. Manchmal sehe ich mich im Spiegel und frage mich: Oh mein Gott, wer ist das denn'? Aber du hast nun nur mal dich im Leben, du musst dich so lieben, wie du bist.»

Und auch im TV-Geschäft kann sich die 37-Jährige gut wieder vorstellen: «Während der Corona-Zeit konnte ich wie viele Menschen in Extremsituationen mal nachdenken, reflektieren und mir die Frage stellen: Was ist das, was dich im Leben wirklich erfüllt, wirklich glücklich macht und was liebst du? Am Ende habe ich wieder gemerkt, wie sehr ich für meinen Beruf als Moderatorin brenne. Daher möchte ich gerne bald wieder im deutschen TV moderieren und zurückkommen.»

