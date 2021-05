Justin Bieber rasiert sich den Kopf

Im April hat Justin Bieber (27) sich Dreadlocks machen lassen – und wurde wegen der Frisur prompt der kulturellen Aneignung bezichtigt. Zwei neue Bilder auf seinen Social-Media-Kanälen (siehe Bildstrecke oben) zeigen nun: Nachdem Leute auf Instagram ihn in den vergangenen vier Wochen immer wieder dazu aufgefordert hatten, seine Locks zu entfernen, hat der kanadische Popstar alles abrasiert und trägt nun stattdessen einen Buzzcut.

«Endlich» und «Gott sei Dank» heißt es in mehreren Kommentaren unter seinem ersten Instagram-Beitrag mit neuer Frisur und Fans nennen den Sänger nun beim Spitznamen «Buzztin». Den hat Biebs schon länger – schließlich lässt er sich immer wieder mal einen Millimeterschnitt rasieren.

Er tappte schon vor fünf Jahren ins Fettnäpfchen

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Justin sich an Dreadlocks versuchte. So trug er seine Haare bereits vor fünf Jahren auf diese Art. Ebenfalls nur für eine kurze Zeit – und ebenfalls nicht ohne Kritik. Sowohl damals als auch heute warfen die Leute im Netz ihm vor, sich unrechtmäßig der afroamerikanischen Kultur zu bedienen.

Unter anderem wird argumentiert, dass Weiße sich in solchen Fällen beliebig an kulturellen Styles bedienen und davon profitieren, während People of Color mit Braids, Cornrows, Dreadlocks oder Afros in den USA bis heute aufgrund ihrer Haare diskriminiert werden.

Biebs ist nicht der Erste, der sich an Dreadlocks die Finger verbrannte. Auch Miley Cyrus, die 2015 mit Dreadlocks die VMAs moderierte, oder Modedesigner Marc Jacobs, der seine Frühjahrskollektion 2017 mit Models präsentierte, die bunte Dreadlock-Frisuren trugen, gerieten beispielsweise ins Kreuzfeuer.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)