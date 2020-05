«Twilight»-​​Star Gregory Tyree Boyce (30) tot

Die Behörden von Las Vegas haben gegenüber US-Medien die traurige Nachricht bestätigt. Der US-Schauspieler Gregory Tyree Boyce, bekannt durch seine Rolle als Tyler Crowley im ersten Teil der Vampirfilmsaga «Twilight», ist tot. Die Leiche des 30-Jährigen wurde am vergangenen Mittwoch (13. Mai) zusammen mit der seiner Freundin Natalie Adepoju (27) in seiner Wohnung in Las Vegas aufgefunden. Die Todesursache steht den Berichten zufolge noch nicht fest, die Umstände sollen aber «ungewöhnlich» gewesen sein.

Ein Cousin hatte offenbar den Wagen des Mimen noch vor dem Haus in Las Vegas stehen sehen, obwohl Boyce zu der Zeit eine Verpflichtung in Los Angeles gehabt hätte. In Sorge betrat der Verwandte die Wohnung, wo er dann das tote Paar entdeckte. Boyce, der immer noch neue Rollen annahm, soll sich zuletzt der Kreation von Fast Food gewidmet und an zahlreichen Rezepten für Chicken Wings getüftelt haben. Sein großer Traum sei es gewesen, ein eigenes Restaurant zu eröffnen.

Der 30-Jährige wurde Vampirfans durch seinen Auftritt in einer der bekanntesten Szenen in «Twilight – Biss zum Morgengrauen» bekannt. Darin spielte er Tyler Crowley, der am Steuer jenes Autos saß, das die Protagonistin Bella Swan (Kristen Stewart) überrollt hätte, wäre ihr nicht Glitzervampir Edward Cullen (Robert Pattinson) zu Hilfe geeilt. In den weiteren Teilen der Filmserie spielte Boyce keine Rolle mehr. Nach diesem einen Auftritt in einem Blockbuster war der Amerikaner hauptsächlich in kleineren Produktionen tätig, die es nicht über den Atlantik geschafft haben.

(L'essentiel)