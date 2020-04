Heidis Brüste stehlen Kandidaten die Show

Die Fans der Amazon-Prime-Serie «Making The Cut» von Heidi Klum bekamen beim Finale der Designer-Show einiges zu sehen - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Super-Model zog mit ihrem Outfit einmal mehr die Blicke der Zuseher auf sich.

In einem aufreizenden Kleid mit Mega-Dekolleté führte die 46-Jährige durch den Abend und erhitzte so die Gemüter ihres Publikums vor den Bildschirmen. Kein Wunder also, dass die Finalisten dabei völlig in den Hintergrund gerieten und sich die Fans über Heidis «Busen-Show» lustig machten.

Auf Twitter kursierten bereits wenige Minuten nach Show-Beginn die ersten Fotos von Heidis Ausschnitt. «Warum reden wir nicht über das? Echt jetzt?», schrieb etwa eine Userin zu einem Screenshot, auf dem das Dekolleté so richtig zu sehen ist.

Auch sonst musste sich Klum in den sozialen Medien einiges an Spott gefallen lassen. Ihr Dekolleté war DAS Gesprächsthema Nummer eins im Netz. «Heidi Klums Brüste haben in Wahrheit 'Making The Cut' gewonnen», heißt es in einem anderen Tweet etwa.

Heidi Klum’s boobs actually won ‘Making the Cut’... pic.twitter.com/ZXBOMbqqnA — d0mi (@domthuhbalm) April 26, 2020

Neben Hohn und Spott gab es für das Outfit von Klum aber natürlich auch viel positive Rückmeldungen. So überhäuften die Fans die 46-Jährige mit Komplimenten und lobten etwa ihren Traumkörper.

(L'essentiel)