Fünf Tracks mit denen Sophie Spuren hinterlässt

Am frühen Samstagmorgen um etwa 4 Uhr starb die schottische Musikerin, Produzentin und DJ Sophie im Alter von 34 Jahren in Sophies Wahlheimat Athen. «Ganz Sophies Spiritualität entsprechend kletterte Sophie in die Höhe, um den Vollmond zu erleben, rutschte ab und fiel», schreibt Sophies Familie in einem Statement.

Auch Sophies Team veröffentlichte ein Statement und bat darum, bei der Berichterstattung keine geschlechtsspezifischen Pronomen zu verwenden (wie es Sophie selbst auch nicht für sich wünschte), was 20 Minuten zu respektieren versucht (die they/them/their-Lösung aus dem Englischen ist auf Deutsch leider nicht möglich): «Sophie war eine Pionierin eines neuen Sounds, eine der einflussreichsten Kunstschaffenden der vergangenen Dekade. Nicht nur wegen ihrer genialen Produktionen und Kreativität, sondern auch wegen ihrer Botschaft – eine Ikone der Befreiung.»

Sophies offizielles Trans-Outing hatte sie erst 2017

Erst 2017 zeigte sich Sophie Xeon (Sophie trat generell nur unter dem Vornamen in Erscheinung) offiziell mit Gesicht und Stimme, obwohl Sophie seit Anfang der 2010er ein fester Bestandteil der (experimentellen) Popwelt war. Vorher hielt Sophie sich im Hintergrund oder verschleierte sich, weshalb Sophie von einigen Seiten vorgeworfen wurde, ein Mann zu sein, der die Identität einer Frau annimmt, um besser anzukommen – Female Appropriation, quasi.

Seit dem Song «It’s Okay to Cry» und vor allem dem zugehörigen Video ist aber klar: Sophie war eine Transfrau und wurde als solche schnell zur oben im Label-Statement beschriebenen LGBTQI+-Ikone. Deshalb und wegen Sophies wichtigen, avantgardistischen Einflüssen auf die Musik betrauert aktuell gefühlt die ganze Popwelt ihren Tod – oben in der Bildstrecke siehst du die Trauerposts einiger Stars.

Und hier unten zeigen wir dir die fünf wichtigsten Tracks von und mit Sophie, die die Glasgowerin zu dieser prägenden Figur gemacht und ihr schließlich auch eine Grammy-Nomination eingebracht haben:

«Bipp» (2013)

Nervöse Piepser, technoider Synth-Beat, hochgepitchte Vocals – was in untalentierten Händen zu einem nervigen Brei verkommen könnte, wird bei Sophie zu einer neuen Marschrichtung für mutige Popmusik. Ja, Pop und zwar dank Eingängigkeit und der unwiderstehlichen «I can make you feel better»-Hook. «Bipp» gehört zu Sophies ersten releasten Singles und markiert Sophies Durchbruch.

«Bitch I’m Madonna» (2015)

«Cool» ist ein Wort, das mittlerweile nicht mehr in der Berichterstattung über die Queen of Pop verwendet wird. Angebracht war es zuletzt, als Madonna (62) 2015 mit «Bitch I’m Madonna» einen Dance-Hit landete. Maßgeblich am Songwriting beteiligt: Sophie, deren Weird-aber-geil-Handschrift sich durch den gesamten Track zieht.

«Vroom Vroom» (2016)

Kurz: Charli XCX (28) wäre ohne Sophie nicht das progressive Pop-Powerhouse, das sie heute ist. Die Engländerin machte vorher nice, bis auf rotzige Ausnahmen («Break the Rules» – 2015 der Soundtrack des RTL-Dschungelcamps, remember?) aber relativ gängige Popmusik. Dann kam die von Sophie mitgeschriebene und -produzierte «Vroom Vroom»-EP, die Charli eine neue, eigene musikalische und stilistische Identität gab. Von da an spannte die Londonerin oft mit der Glasgowerin zusammen.

«It’s Okay to Cry» (2017)

«It’s Okay to Cry» und wir wollen das gefühlskalte Monster sehen, das bei diesem hochemotionalen Song (das Finale, Jessesgott!) und Video nicht zumindest feuchte Augen bekommt. Wie oben geschrieben markiert dieser Release Sophies Schritt ins Rampenlicht im Oktober 2017. Die zugehörige 2018er Platte «Oil of Every Pearl’s Un-Insides» wurde unisono von Musikportalen gefeiert und brachte der Künstlerin schließlich eine Grammy-Nomination fürs beste Dance/Electronic-Album ein.

«1, 2, 3 Dayz Up» (2019)

Ohne den Einfluss von Sophies Musik wäre Kim Petras (28) wahrscheinlich immer noch daheim in Köln statt wie jetzt im schillernden Los Angeles – und im Olymp des Electropop. 2019 taten sich die beiden Transgender-Popgrößen zusammen und releasten den Megabanger «1, 2, 3 Dayz Up», der zunächst untypisch geschliffen für ein Sophie-Werk klingt, aber nach und nach deren gewohnt ungewohnte Raffinesse und Vielschichtigkeit preisgibt.

