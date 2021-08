Im Musikvideo zu seinem Song «Put It On Me» gab Ed Sheeran ganz offiziell seinen Hochzeitstermin bekannt. Seiner großen Liebe Cherry Seaborn (29) gab er im Januar 2019 im englischen Framlingham in Suffolk das Jawort. Mehr Informationen verriet der 30-Jährige aber nicht, denn sein Privatleben hält der Musiker bekanntlich von der Öffentlichkeit fern. Zumindest bis jetzt.

Im Podcast «Jessie Ware's Table Manners» plaudert der «Bad Habits»-Interpret nun offen wie nie über seine Vermählung – und die war scheinbar alles andere als glamourös. «Die eigentliche Hochzeit von Cherry und mir war eine kleine Angelegenheit, bei der kaum jemand anwesend war», so Sheeran. Er ergänzt: «Wir haben es abends getan, an einem zufälligen Tag mitten im Januar, mitten im Nirgendwo. Niemand wusste es, niemand kam dazu.»

Curry als Hochzeitsdinner

Ganz unspektakulär aber sehr romantisch schlossen die beiden im britischen Suffolk den Bund fürs Leben. «Wir zündeten Kerzen an und wir heirateten, gingen zurück und aßen ein Curry», verrät der Sänger. Erst ein paar Monate später lud das Paar zu einer großen Party ein, bei der Handys und Kameras verboten waren, um zu verhindern, dass irgendwelche Schnappschüsse an die Presse gelangen. «Ich wollte nicht, dass Bilder rauskommen und ich bin überrascht, dass es auch tatsächlich nicht passiert ist.»

Die große Hochzeitsfeier, in einem abgelegenen Waldstück ebenfalls in Suffolk, sei eher eine Feier für Ed, Cherry und ihre Freunde gewesen. Eine Art Festival-Party in einem riesigen roten Zirkuszelt soll es gewesen sein – unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen. Laut einem Insider standen Musik und Tanz dabei ganz oben auf der Prioritätenliste. Auf der Gästeliste stand das Who is Who der Promiwelt, darunter Elton John (74), Taylor Swift (31) und Sam Smith (29). «Alle waren sehr präsent.»

