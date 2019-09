Verlieren Harry und Meghan den Sussex-​​Titel?

Traditionell verleiht Queen Elizabeth (92) den Mitgliedern der Königsfamilie am Hochzeitstag einen Adelstitel. Meghan (38) und Harry (34) erhielten von der Königin am 19. Mai 2018 somit das Herzogtum Sussex – und sind seither dessen Herzog und Herzogin.

Der Titel ist nun einigen Aktivisten jedoch ein Dorn im Auge, wie die «Daily Mail» berichtet. In einer Ratsversammlung in East Sussex am 24. Oktober soll deshalb eine Online-Petition erörtert werden, in der gefordert wird, dass der Adelstitel Herzog und Herzogin von Sussex abgeschafft wird.

Keine Gastfreundschaft für Harry und Meghan mehr

Grund: Derartige Titel seien «völlig undemokratisch» und stünden «symbolisch für die Unterdrückung der Öffentlichkeit durch die wohlhabende Elite». Zudem fordern die Unterzeichner, dass der Stadtrat «diese Personen weder einlädt oder unterhält noch ihnen Gastfreundschaft oder Höflichkeit, die über die eines normalen Publikums hinausgeht», gewährt.

«Wir, die Unterzeichner der Petition des Brighton & Hove Council, lehnen die Verwendung der Titel ‹Duke of Sussex› und ‹Duchess of Sussex› durch die Personen Henry Windsor und Rachel Meghan Markle als moralisch falsch und Respektlosigkeit gegenüber der Grafschaft East Sussex ab», heißt es in der Petition auf der Seite der Stadtverwaltung von Brighton and Hove.

Fast 2000 Personen stimmen für die Abschaffung

Bereits im Juli startete der Aktivist Charles Ross die Petition und hat bislang mehr als 1700 Menschen auf seiner Seite. Ross will mit dem Antrag einen Präzedenzfall schaffen.

Dieser soll darauf abzielen, dass der Stadtrat «Personen mit königlichen und aristokratischen Titeln keine offizielle Gastfreundschaft» mehr gewähren oder «den Titel in offiziellen Dokumenten verwenden» soll.

Ist eine Aberkennung möglich?

Das Problem: Der Stadtrat kann Prinz Harry und seiner Frau Meghan den Titel nicht wirklich aberkennen, da sie ihn an ihrem Hochzeitstag von der Königin erhalten haben.

Allerdings kann der Rat beschließen, dass das Royal-Paar in Zukunft in «offiziellen Dokumenten nicht mehr als Sussex bezeichnet» wird. Dies betreffe aber lediglich ihr Herzogtum, zu dem die Regionen West Sussex, East Sussex und das Gebiet Brighton and Hove zählen. Ob die Online-Petition durchgeht, wird sich zeigen.

Herzliche Begrüßung im Oktober 2018

Während des ersten Besuchs von Meghan und Harry im vergangenen Oktober wurden die beiden von zahlreichen Anwohnern herzlich mit Union-Jack-Flaggen und Blumen begrüßt.

Der Hove-Abgeordnete Peter Kyle lobte das Paar damals dafür, dass sie Brightons Vielfältigkeit reflektierten, und bezeichnete sie als «gutes Beispiel».

(L'essentiel/kao)