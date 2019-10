Justin Bieber will seine Villa über Insta verkaufen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich Justin Bieber und Hailey Baldwin für knapp 7,75 Millionen Euro eine luxuriöse Villa in Beverly Hills zulegten. Damals war das frischgebackene Ehepaar so stolz auf sein neues Zuhause, dass es dem Haus gleich mehrere Insta-Storys widmete.

Doch nun scheint die Freude der Langeweile zu weichen. Dieser Verdacht kommt zumindest auf, wenn man sich Justins letzte Insta-Posts anschaut. Dabei beginnt der Abend so schön. Die ersten Bilder, die Justin aus seiner Villa postet, kommentiert er noch mit einem gemütlichen «home vibes». Doch dann scheint die Stimmung zu kippen und Justin schreibt: «Home vibes, aber ich will mein Haus verkaufen. Jemand interessiert?»

«Ich verkaufe auch alle Möbel»

Nicht genug, dass Justin sein Haus nach nicht mal einem Jahr verkaufen will, er ist der Villa dermaßen überdrüssig, dass er sie vollmöbliert loswerden will. «Ich verkaufe sie mit allen Möbeln. Macht mir ein Angebot», schreibt er unter einem weiteren Post, das den Star auf dem Sofa mit seinen zwei Katzen zeigt.

Kurze Zeit später scheint sich Justin wieder beruhigt zu haben, die Unlust an seiner Villa ist verflogen. Der Grund für den Stimmungswechsel? Im TV läuft ein Spiel seiner Lieblingseishockeymannschaft, den Toronto Maple Leafs.

«Biete 150 Dollar und sechs Chicken Wings»

Interessanter als die Stimmungsschwankungen von Justin sind jedoch die Antworten auf sein Insta-Verkaufsangebot. «Das passiert, wenn Hailey nicht zu Hause ist», kommentiert zum Beispiel Rijections, Realjohngray offeriert 150 Dollar mit sechs Chicken Wings, und Heyoceankelly bietet Justin eine Rap-Einlage im Tausch gegen das Haus an. Justins Antworten auf diese Angebote stehen noch aus.

Der Moment, in dem Justins Stimmung kippt

Der Moment, in dem das Eishockey-Spiel die Stimmung wieder hebt

(L'essentiel/lme)