Shawn Mendes macht Appetit auf neues Album

Sein drittes Album mit dem simplen Titel «Shawn Mendes» veröffentlichte der kanadische Popsänger 2018 und erreichte damit in vielen Ländern Platz Eins der Charts. Zusammen mit Camila Cabello (23, «Havanna») veröffentlichte Mendes (21) im Vorjahr zwar noch das Duett «Señorita», doch seitdem ist es in puncto Musik still um das Boy-Wonder aus Toronto geworden. Für seine zahlreichen Fans scheint jetzt allerdings das Ende der Durststrecke in Sicht, denn der Sänger selbst hat verraten, dass schon bald ein Nachfolgewerk erscheinen soll.

Kürzlich machte ein Fan seiner Ungeduld auf Instagram Luft. «Verdammt, ich will doch nur neue Musik von diesem Typen», schrieb er auf der Social-Media-Plattform und bekam zu seiner großen Überraschung auch direkt eine Antwort von Mendes. «Sie ist unterwegs», kommentiert der Künstler die Bitte und sorgt damit für Begeisterung bei seiner Anhängerschaft.

Zwar hatte Mendes bereits vor einiger Zeit im Zuge einer Instagram-Story angekündigt, an einem neuen Album zu arbeiten, doch ein persönliches Update blieb seither aus. Einen konkreten Release-Termin sowie den Titel seiner neuen Arbeit hat Mendes aber noch nicht verraten.

(L'essentiel/red)